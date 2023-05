Gemma Galgani traccia un bilancio della sua esperienza a Uomini e donne adesso che si sono spenti i riflettori su questa fortunatissima edizione del talk show pomeridiano di Canale 5.

E, in una recente intervista concessa al magazine diretto da Riccardo Signoretti, la dama torinese ha parlato non solo della sua precedente storia d'amore con Giorgio Manetti ma anche del suo rapporto con Tina Cipollari, ammettendo che tra di loro non potrà mai esserci amicizia.

La dama Gemma rompe il silenzio dopo il gran finale di Uomini e donne 2023

Nel dettaglio, Gemma è stata anche quest'anno una delle protagoniste indiscusse del talk show pomeridiano di Maria De Filippi, seguito da una media di quasi tre milioni di spettatori al giorno.

Le vicende della dama torinese hanno appassionato il pubblico anche se, anche quest'anno, la dama non è riuscita a coronare il suo sogno d'amore con nessuno dei pretendenti in studio.

Gemma, però, non demorde: la dama torinese è pronta già a rimettersi in gioco nella prossima edizione del talk show, con la speranza di poter trovare la sua vera anima gemella.

Intanto, in una recente intervista, la dama torinese è tornata a parlare della sua travagliata storia d'amore con Giorgio Manetti che, per diverse stagioni, ha tenuto banco in studio.

'I grandi amori non si cancellano', le parole di Gemma sul suo ex Giorgio conosciuto a U&D

"Giorgio? È ovvio che i grandi amori non si possono cancellare", ha ammesso la dama di Uomini e donne parlando del suo ex fidanzato e della possibilità di ritrovarselo in studio a settembre per le nuove puntate del talk show di Maria De Filippi.

Gemma, però, non dimentica quello che è accaduto dopo la fine della loro storia d'amore e in particolar modo alcune dichiarazioni del cavaliere toscano che, sui giornali, ammise di non essere mai stato innamorato della dama torinese.

"A suo tempo l'ho amato tanto", ha ribadito ancora Gemma confermando di fatto di aver provato dei sentimenti fortissimi nei confronti del cavaliere toscano che le faceva battere il cuore.

'Tina mi ferisce come donna', la frecciatina di Gemma dopo U&D

Ma, terminata questa edizione di Uomini e donne, Gemma non ha risparmiato delle frecciatine al vetriolo neppure nei confronti della sua nemica giurata, Tina Cipollari.

Il clima tra le due continua ad essere particolarmente infuocato in studio e, nel corso dell'intervista, Gemma ha ammesso di non gradire il modo in cui Tina la tratta.

"Io e Tina amiche? Mai. A volte mi manca di rispetto e mi ferisce come donna", ha sottolineato Gemma augurandosi però che nel corso della prossima edizione del talk show, i toni possano essere meno infuocati e più distesi.