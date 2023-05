Ida Platano ha deciso di replicare duramente al commento di un hater che ha tirato in ballo anche suo figlio. Tutto è iniziato da una foto pubblicata su Instagram dall'ex dama di Uomini e Donne, in cui si è definita donna e una guerriera. L'hater in questione ha criticato Ida sostenendo che a 40 anni non ha un vero lavoro e ha citato il figlio, sostenendo che dovrebbe avere un padre.

La critica dell'hater a Ida Platano

Ida Platano ha pubblicato una foto qualche giorno fa sul proprio account Instagram e nella didascalia ha scritto: "Metà donna, metà guerriera".

Tra i vari commenti all'indirizzo dell'ex dama di Uomini e donne ne è apparso uno scritto da un hater: "Hai 40 anni e non sai trovarti un uomo e un padre per tuo figlio. Fai pena". Successivamente si legge che Ida alla sua età sarebbe famosa solo per avere partecipato al dating show di Maria De Filippi. Poi l'hater ha aggiunto: "Hai un figlio, datti una calmata". A detta del leone da tastiera, Platano dovrebbe trovare un uomo maturo che faccia da padre al figlio: "Si capisce, chi vuole una donna ridicola come te?".

Lo sfogo dell'ex dama di U&D

L'ex protagonista di Uomini e Donne ha sempre lasciato correre chi l'ha critica, ma questa volta ha sbottato perché non accetta che venga messo in discussione il suo ruolo di madre.

A tal proposito ha detto in una stories su Instagram: "Immondizia vera e propria. Io parlo e non sto zitta. Vi ho sempre detto che potete dire qualsiasi cosa, ma mio figlio non si tocca". Nello sfogo, Ida Platano ha precisato che il figlio non ha bisogno di un padre perché lei è in grado di fare da madre e da padre. Inoltre ha lasciato intendere che l'hater in questione verrà querelato.

Infine ha tagliato corto con un ulteriore sfogo: "Fate veramente schifo, vergognatevi".

Non è la prima volta che la 40enne viene presa di mira sui social, ma anche in passato è sempre intervenuta quando si è trattato di parlare del figlio avuto da una precedente relazione.

Il percorso di Ida Platano

Ida Platano si è fatta conoscere dal pubblico del piccolo schermo grazie a Uomini e Donne.

L'ex dama è stata più volte al centro dello studio per i continui tira e molla con Riccardo Guarnieri: i due sono stati anche vicini alle nozze, ma durante il periodo di lockdown causato dalla pandemia hanno compreso di non essere fatti l'uno per l'altra.

Oggi, Ida è felicemente fidanzata con Alessandro Vicinanza: di recente, si è vociferato di un possibile tradimento da parte dell'ex cavaliere, ma Platano è intervenuta per smentire il tutto. Inoltre la stessa ex dama ha ribadito di non avere mai voluto commentare le voci di crisi con Alessandro, proprio perché non ha senso smentire chi mette in giro fake news.