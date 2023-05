Cosa succede tra Isabella Ricci e Fabio Mantovani? La coppia nata a Uomini e Donne da tempo ha smesso di pubblicare sui rispettivi profili Instagram. Per questo motivo, alcuni utenti del web hanno ipotizzato che la coppia stia vivendo un momento di crisi.

In realtà, non c'è alcuna conferma o smentita, visto che i due ex volti del dating show non hanno commentato i rumor sul loro conto.

Fan preoccupati per la coppia di Isabella e Fabio

Isabella e Fabio si sono conosciuti a Uomini e donne e hanno deciso di lasciare il programma a dicembre 2021. A marzo 2022, la coppia è stata invitata negli studi Mediaset, dove ha rivelato che sarebbe convolata a nozze entro due mesi.

Il matrimonio tra i due c'è stato, ma da tempo la coppia ha smesso di essere attiva sui propri canali social.

I fan dell'ex dama e dell'ex cavaliere stanno ipotizzando che fra i due ci sia una crisi in corso. Il motivo? Nonostante pubblicassero pochissimo sul proprio account Instagram, dallo scorso gennaio sono proprio spariti. A preoccupare particolarmente gli utenti è l'assenza di condivisione di contenuti dei singoli.

Al momento, non è dato sapere cosa stia accadendo tra i due, poiché Isabella Ricci e Fabio Mantovani non hanno commentato i gossip che circolano sul loro conto. Non è escluso che i due ex volti di Uomini e Donne, che hanno scelto di trasferirsi a Dubai, abbiano deciso di vivere la propria vita lontano dai riflettori.

Isabella Ricci: la 'rivale' di Gemma Galgani

Isabella Ricci è stata una delle dame più amate e apprezzate di Uomini e Donne. La dama aveva a suo favore anche gli opinionisti Gianni Sperti e Tina Cipollari, ma nel parterre aveva una "rivale" Gemma Galgani.

In una recente intervista, l'ex dama disse che tra lei e Gemma non c'è mai stata finzione.

Anzi, probabilmente la dama piemontese la criticava spesso solo ed esclusivamente perché la temeva.

A differenza di Gemma, Ricci è riuscita a trovare l'anima gemella all'interno del programma grazie all'arrivo di Fabio.

Uomini e Donne: tutte le novità sul finale di stagione

Per quanto riguarda Uomini e Donne, il dating show è quasi arrivato alla fine della stagione.

Nella giornata di lunedì 8 maggio, Lorenzo Pugnaloni tramite il suo account ha fornito delle anticipazioni sulla scelta di Luca Daffrè [VIDEO]: il tronista è uscito dal programma con Alessandra. Stando a quanto riferito, in studio ha chiesto di non parlare con nessuna delle due corteggiatrice che non sono state scelte.

Al contrario, ha chiamato solamente la "scelta" e al termine del discorso c'è stato un bacio tra i due. Nel momento in cui Alessandra ha detto di "sì", in studio sono caduti i petali rossi.