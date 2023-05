Ad una settimana di distanza dall'ex fidanzata, Luca Salatino ha rilasciato un'intervista al magazine di U&D per fornire la sua versione sulla loro separazione. Il romano ha parlato apertamente del momento in cui Soraia gli ha detto che non provava più niente per lui, anche se ha azzardato ad ipotizzare che probabilmente in lei era cambiato qualcosa mesi prima. Lo chef ha anche risposto alle frecciatine di Ceruti sul fatto che starebbe voltando pagina seguendo molte ragazze sui social, dicendo che è libero di fare quello che vuole visto che lei l'ha lasciato.

Aggiornamenti sui protagonisti di U&D

Luca e Soraia si sono lasciati a un anno dalla scelta a U&D: era maggio del 2022 quando il romano si è legato a Ceruti dopo mesi di frequentazione davanti alle telecamere. Questa storia d'amore è stata anche al centro delle dinamiche di un altro programma di Canale 5: a settembre scorso, infatti, Salatino è entrato nella casa del Grande Fratello Vip e per mesi ha parlato della fidanzata e di quanto gli mancava trascorrere del tempo con lei.

Proprio per amore, infatti, lo chef si è ritirato dal reality-show, rinunciando alla possibilità di partecipare alla finale di aprile. A distanza di qualche settimana da questo colpo di scena, però, la coppia ne ha regalato un altro ufficializzato la rottura sui social network.

L'ex tronista è stato il primo ad esporsi su Instagram per confermare i rumor che circolavano in quei giorni: "Tra me e Soraia è finita".

Lo sfogo del volto di U&D

Dopo che Soraia ha rilasciato un'intervista al magazine di U&D per spiegare perché è finita la loro storia d'amore, anche Luca ha fatto lo stesso venerdì 12 maggio.

"Non mi amava più da almeno due mesi, ma non gliene faccio una colpa", ha esordito il romano nello sfogo che i siti di Gossip stanno riportando in queste ore.

Da quando ha abbandonato la casa del Grande Fratello Vip, dunque, Salatino dice di aver notato un cambiamento nella fidanzata, accentuato dal fatto che stavano per andare a convivere a Como.

"Si è creata una situazione tesa tra noi, io ero insicuro ed è venuta fuori la parte peggiore di me", ha proseguito Salatino nel racconto di come si è conclusa la relazione con Ceruti.

L'ex tronista ha anche parlato di una "freddezza fisica" da parte della ragazza, che lo avrebbe definito "appiccicoso" in risposta ad alcuni suoi tentativi di fare pace. "Mi ha detto che non provava più niente, l'ha fatto guardandomi negli occhi", ha dichiarato il cuoco ai giornalisti.

Attesa per il finale di stagione di U&D

Luca ha voluto anche rispondere alla frecciatina che Soraia gli ha lanciato una settimana fa raccontando che starebbe aggiungendo tante ragazze sui social dopo la loro rottura.

"Questo sottolineare è stato fuori luogo.

Dovrei rimanere aggrappato ad una persona che non mi ama più?", ha sbottato il romano tramite le pagine del magazine del dating-show.

Salatino, però, ha puntualizzato che non è ancora riuscito a voltare pagina accanto ad un'altra persona: "Devo ancora metabolizzare ed elaborare quello che per me è un dolore grande, anche se mi sento libero di conoscere chi desidero".

Questa non è l'unica coppia di U&D al centro dell'attenzione mediatica di questi giorni: in un'intervista, per esempio, Gemma ha detto sì alla reunion con Giorgio Manetti: la dama si è detta bendisposta ad un incontro con l'ex compagno davanti alle telecamere, ma tra qualche mese.

Il programma di Maria De Filippi, infatti, è già in vacanza da martedì scorso (giorno in cui si è svolta l'ultima registrazione stagionale): da lunedì 15 andrà in onda "il meglio di", ma per le nuove puntate i fan dovranno attendere il prossimo settembre.