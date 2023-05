Luca Salatino ha rilasciato un'intervista al magazine di Uomini e Donne dove ha spiegato i motivi della rottura con Soraia Ceruti. Sebbene il diretto interessato abbia precisato che non c'è stato alcun tradimento da parte di nessuno dei due, ha lasciato intendere di aver trovato una donna che non era più innamorata di lui dopo la sua partecipazione al Grande Fratello Vip 7.

La versione di Salatino

Luca Salatino si è sentito in dovere di smentire quanto detto dalla sua ex Soraia. L'ex tronista di Uomini e donne ha confidato di essere rimasto deluso per come sia finita la sua favola d'amore, ma ha ribadito che non c'è stato alcun tradimento da parte di nessuno dei due: "E' molto semplice: secondo me, Soraia non mi amava più da due mesi".

Stando alla sua versione, dopo l'uscita dal Grande Fratello Vip 7 la sua fidanzata era come infastidita della sua decisione, tanto che col tempo si è creata una situazione tesa all'interno della coppia.

Salatino ha detto di essere stato geloso della fidanzata, ma tutto nasceva da alcune insicurezze procurate dall'atteggiamento di Soraia: "Anche i miei gesti d'affetto non andavano più bene, mi diceva che era 'appiccicoso', evitava i contatti fisici e una persona innamorata non si comporta in questo modo".

La nuova vita di Luca Salatino

L'ex tronista di Uomini e Donne è convinto che non si possa obbligare una persona a restare insieme se non c'è più il sentimento. Inoltre non voleva che Soraia si sentisse obbligata a restare con lui, solo perché aveva deciso di abbandonare il Grande Fratello Vip per stare con lei.

Senza dubbio lo chef romano è deluso, perché vedeva Soraia come la donna della sua vita e la mamma dei suoi figli tanto che sarebbero dovuti andare a convivere a Como.

Senza giri di parole, Salatino ha sostenuto che non è lui ad essere cambiato con telecamere. Oggi, Luca sta coltivando la sua passione per la cucina e sta cercando di riprendere la sua vita dopo l'intervento chirurgico alla schiena.

La versione di Soraia

Nei giorni scorsi, su Instagram Soraia Ceruti aveva spiegato che tra lei e Luca Salatino era finita a causa dell'eccessiva gelosia del fidanzato. L'ex corteggiatrice aveva sostenuto di essersi isolata anche dal suo gruppo di amici.

A detta della giovane, il suo ex aveva avuto un cambio di atteggiamento dopo aver partecipato al Grande Fratello Vip 7.

Inoltre aveva detto di esserci rimasta male per come Luca aveva comunicato la rottura sui social. Infine Soraia aveva smentito categoricamente di essere impegnata con un imprenditore della sua zona, ma aveva precisato che gli incontri avvenuti a Napoli erano solo ed esclusivamente legati ad un nuovo progetto di lavoro.