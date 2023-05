La notizia della rottura tra due protagonisti dell'ultima edizione di U&D, ha inevitabilmente riacceso i riflettori su una dama del parterre che, nei mesi scorsi, ha dubitato parecchio soprattutto di uno di loro. I fan che in queste ore hanno commentato la separazione tra Nicole Santinelli e Carlo Alberto Mancini, non hanno potuto non menzionare Roberta Di Padua e le mille critiche che ha fatto alla tronista davanti alle telecamere. Per ora la donna si è limitata a ringraziare il pubblico per essersi schierato dalla sua parte nella diatriba che ha monopolizzato le ultime settimane di Trono Classico.

Aggiornamenti sui personaggi di U&D

Nicole ha mollato Carlo dopo la scelta a U&D e lui ha raccontato tutto su Ig: dal 27 maggio scorso, infatti, in rete non si parla d'altro che della diretta che l'ex corteggiatore ha fatto per annunciare la fine della storia d'amore iniziata solo poche settimane fa.

Carlo ha precisato che è stata Santinelli a lasciarlo dopo essersi resa conto di non ricambiare il suo stesso sentimento quindi, per non illuderlo, ha preferito troncare la relazione prima che per lui diventasse troppo importante.

"Non attaccatela, è stata onesta e sincera", ha ripetuto più volte Mancini nel corso del racconto che ha fatto sui social network poco tempo dopo essersi confrontato per l'ultima volta con la tronista.

Il parere di chi guarda U&D

Da quando è stata ufficializzata quest'ennesima rottura (anche Luca e Alessandra si sono lasciati poco dopo la scelta in tv), molti fan di U&D si sono esposti per criticare sia Nicole che Carlo ma per motivi diversi.

Mancini, ad esempio, è stato preso di mira per le brevi tempistiche con le quali ha deciso di comunicare ai follower la fine della sua relazione.

Come ha fatto notare il cugino di Santinelli, Carlo ha avviato la diretta Instagram circa un'ora dopo essere stato lasciato dalla tronista.

"Non si fa, soprattutto se uno sta male come dici tu", ha sbottato Marco sempre sul web.

La protagonista del Trono Classico 2022/2023, invece, è stata aspramente contestata per il drastico cambio di atteggiamento che ha avuto nei giro di pochi giorni: circa una settimana fa, infatti, Nicole dichiarava amore a Carlo nel salotto di Verissimo.

"Sei falsa, hai sempre preso in giro tutti", è questo il pensiero che condividono molti spettatori del dating-show sulla giovane che ancora non si è esposta per dare la propria versione della vicenda.

Il supporto all'antagonista di U&D

Appresa la separazione tra Nicole e Carlo, la maggior parte dei fan di U&D hanno subito pensato a Roberta e alle tante critiche che ha rivolto alla tronista quando condividevano lo studio.

"Avevi ragione tu su di lei", hanno commentato tantissimi spettatori complimentandosi con Di Padua per aver capito prima di tutti che Santinelli non era presa da Carlo e che la sua era solo una "scelta di facciata".

Anche se non si è ancora esposta in modo chiaro, in queste ore la dama del Trono Over ci ha tenuto a ringraziare le persone che si stanno schierando dalla sua parte e contro la ragazza che per circa due mesi ha definito "folli" le sue teorie sul suo percorso in tv.

"Vi sto leggendo, vi amo!", ha scritto la donna in una storia Instagram. Roberta, dunque, a suo modo sta esultando perché il pensiero che ha sempre avuto su Nicole e sul suo scarso interesse nei confronti di Carlo si sarebbe rivelato fondato.

La studentessa romana, invece, non ha ancora rilasciato dichiarazioni né sull'addio al fidanzato né sui feroci attacchi che sta ricevendo da parte di chi guarda il programma e credeva nella sua sincerità.