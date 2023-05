Nicole Santinelli, la tronista di Uomini e donne, ha svelato pubblicamente per la prima volta, alcuni episodi drammatici del suo passato.

Sull'ultimo numero di Uomini e donne Magazine ha infatti raccontato di aver rischiato la vita all'età di 10 anni dopo essere stata azzannata da un cane, aggiungendo anche di aver vissuto successivamente degli episodi di violenza sia fisica che mentale a causa di una relazione sentimentale dalla quale è uscita con fatica.

Nicole Santinelli racconta per la prima volta i drammi del passato

La tronista Nicole Santinelli sceglierà il proprio partner nella puntata di Uomini e donne che andrà in onda venerdì 12 maggio.

La ragazza in questi mesi sul trono della trasmissione di Canale 5 è apparsa spesso come piuttosto fredda e quasi priva di emozioni.

Sull'ultimo numero di Uomini e donne Magazine la stessa Nicole ha voluto raccontare come mai nel corso degli anni ha maturato questo carattere, facendo riferimento in particolare a due episodi del passato che l'hanno toccata particolarmente.

La tronista di U&D ha rischiato la vita: azzannata da un cane all'età di 10 anni

In particolare, sul magazine del programma, Nicole ha svelato che nel 2004, quando aveva 10 anni, è stata azzannata da un cane. Ha rischiato di perdere la vita, visto che l'animale l'aveva colpita al collo: lei è si è comune difesa con le mani e con le braccia.

Per colpa di questo evento, aveva anche perso temporaneamente l'uso di una mano. Era il periodo in cui lei sognava di giocare a pallavolo, una passione che ha dovuto abbandonare. Dopo quel difficile momento, la vita per lei é cambiata, come lei stessa racconta: "È stato lì che ho iniziato a reagire in modo ermetico: a nascondere le emozioni, a gestirle da sola, per non far vedere alle persone intorno come stavo realmente".

La confessione di Nicole sull'ex: 'Ho vissuto episodi di violenza anche mentale'

C'è stato poi anche un altro episodio che ha segnato la vita di Nicole. Infatti la ragazza ha raccontato di aver subito violenza da questo su ex fidanzato: "Ho vissuto episodi di violenza anche mentale. Non volevo essere un peso per le persone a me vicine, ma poi ce l’ho fatta".

Guardando però al presente e al futuro per Nicole ora potrebbe iniziare un nuovo capitolo importante, grazie alla persona che sceglierà a Uomini e donne nella puntata del 12 maggio. Dalle anticipazioni di quanto già registrato emerge che la scelta ricadrà su Carlo.