Dopo Carlo, anche Nicole ha deciso di esporsi sui social network per commentare la fine della storia d'amore nata a U&D solo il 9 maggio scorso. Tramite il proprio account Instagram, infatti, la giovane ha fatto sapere di essere stata lei a chiudere il rapporto dopo aver realizzato che non avrebbe avuto un futuro. Nel vocale che ha postato stasera, inoltre, Santinelli ha citato Andrea Foriglio e quello che ha provato per lui sotto i riflettori.

Aggiornamenti sulla coppia di U&D

Dopo Luca Daffrè e Alessandra Somensi, anche Nicole e Carlo di U&D si sono lasciati a qualche settimana di distanza dalla scelta.

Come ha raccontato il corteggiatore nel corso della diretta che ha fatto su Instagram il giorno stesso in cui è stato mollato, è stata la bella Santinelli ad interrompere la relazione di punto in bianco.

La tronista ha deciso di comunicare con i fan con un messaggio vocale che ha caricato sul suo account la sera del 28 maggio, precisando nelle Stories di voler rimanere la persona riservata che è sempre stata.

"Mi trovo costretta a fare questo comunicato. Ieri, 30 minuti dopo che ci eravamo lasciati, lui ha esternato tutto a voi. Io avrei preferito darvi la notizia insieme o almeno avere il tempo di metabolizzare la delusione", ha esordito la ragazza nello sfogo che i siti di Gossip stanno riportando in queste ore.

L'attacco all'ex compagno scelto a U&D

Nicole ha ammesso di essere stata lei a prendere la decisione di chiudere il rapporto con Carlo, ma di averlo fatto per il bene di entrambi.

"Nessuno dovrebbe cambiare la propria essenza per amore", ha spiegato l'ex tronista di U&D prima di spostare la sua attenzione sulla scelta che ha fatto in televisione due settimane fa circa.

Santinelli ha spiegato di aver seguito le emozioni del momento quando ha preferito Mancini ad Andrea Foriglio, ma le cose sono cambiate quando i riflettori si sono spenti: "Viviamo l'amore in maniera diversa, me ne sono accorta giorno dopo giorno".

"La nostra storia non aveva futuro", ha proseguito la protagonista del Trono Classico nell'audio con il quale ha fornito la propria versione sulla rottura con il fidanzato.

La studentessa si è anche scusata con le persone che credevano nella coppia e ha ringraziato quelle poche che non la stanno attaccando da quando Carlo ha annunciato la loro separazione in diretta sui social.

Il pensiero della protagonista di U&D

Il passaggio più interessante del vocale con il quale Nicole ha rotto il silenzio questa sera, secondo i fan è quello in cui ha parlato del corteggiatore che non ha scelto in televisione.

"A proposito di futuro, mi chiedete come andrà a finire tra me ed Andrea", ha dichiarato la tronista sui social network.

Anziché smentire un possibile avvicinamento a Foriglio ora che è tornata single, Santinelli ha detto: "Quello che ho provato con lui nel programma non posso negarlo".

Parole un po' vaghe e soprattutto nessuna chiusura da parte della ragazza ad un'eventuale incontro con l'osteopata lontano dai riflettori adesso che Carlo Alberto Mancini non è più nulla sua vita e lei è libera di voltare pagina e conoscere meglio lo spasimante che ha rifiutato su Canale 5.

Nell'audio con il quale Nicole ha confermato la rottura con Carlo post U&D, non c'è alcun riferimento alla segnalazione che Deianira ha pubblicato nel pomeriggio del 28 maggio. Alcuni spettatori hanno incontrato la romana in discoteca il giorno in cui il suo ex ha pianto per lei su Instagram: chi ha incrociato la giovane, sostiene che si divertiva parecchio e ballava con le amiche senza far trasparire dispiacere o delusione per quello che era successo poche ore prima.