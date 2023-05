Mancano ancora mesi all'inizio dell'edizione 2023/2024 di U&D, ma sui social network già circolano insistenti voci sul cast che animerà le nuove puntate. Il blogger Pugnaloni, ad esempio, il 25 maggio ha fatto sapere che i tronisti che saranno presentati a fine agosto (quando ricominceranno le registrazioni, poi trasmesse in tv da metà settembre) dovrebbero essere quasi tutti sconosciuti: sulla poltrona rossa, però, potrebbe sedersi anche una "non scelta" della stagione appena conclusasi.

Aggiornamenti sul futuro di U&D

Oltre a commentare le voci sul possibile ritorno delle puntate separate per i troni Classico e Over di U&D, in queste ore Lorenzo Pugnaloni ha aggiornato fan e curiosi su come potrebbe essere composto il cast della versione giovani del programma di Maria De Filippi.

In una storia che ha pubblicato su Instagram giovedì 25 maggio, infatti, il blogger ha scritto: "Chi saranno i nuovi tronisti? Potrebbe ripetersi la stessa impostazione dell'inizio dell'edizione precedente".

"Una non scelta potrebbe salire sul trono, per poi dare spazio a volti nuovi", ha proseguito il ragazzo che per tutta la stagioni fornisce le anticipazioni dettagliate di quello che accade in studio durante le registrazioni.

Al momento, però, non c'è nulla di certo perché le riprese ripartiranno a fine agosto e la redazione ha tutta l'estate a disposizione per scegliere i nuovi protagonisti del dating-show.

Chi potrebbe tornare a U&D

La "non scelta" alla quale fa riferimento Pugnaloni nel suo post odierno, potrebbe essere uno dei corteggiatori che nei mesi scorsi sono stati rifiutati dai tronisti di turno.

Da qualche settimana a questa parte, infatti si vocifera dei possibili ritorni nel cast di: Alice Barisciani (protagonista del trono di Federico Nicotera), Alessio Campoli (spasimante di Lavinia Mauro) e Andrea Foriglio (nel parterre per conoscere Nicole Santinelli).

L'obiettivo della redazione di U&D, però, sarebbe quello di puntare su ragazzi alla prima esperienza davanti alle telecamere, ovvero su giovani che hanno davvero il desiderio di innamorarsi.

Per tutta l'estate, dunque, andranno avanti i casting per i protagonisti dell'edizione 2023/2024 del format condotto da Maria De Filippi, ma le loro identità saranno rese note soltanto a fine agosto quando riprenderanno le registrazioni all'interno degli studi Elios.

Novità in arrivo a U&D

Il blogger Pugnaloni, però, non ha fatto riferimento solo ai protagonisti 2023/2024 di Uomini e donne: nel post Instagram che ha dedicato alla prossima edizione del dating-show, infatti, Lorenzo ha parlato anche del meccanismo del format e delle novità che potrebbero arrivare a settembre.

"Il pubblico si chiede se i troni Classico e Over possano riprendere in registrazioni separate ora che la situazione Covid si è un po' affievolita", ha spiegato il giovane sui social network.

Anche se manca ancora tanto all'inizio della prossima stagione della trasmissione di Maria De Filippi, dunque, non si esclude un "ritorno alle origini", ovvero a puntate interamente dedicate o ai ragazzi sul trono o alle dame e ai cavalieri della versione senior.

Questo rumor sta circolando in rete da qualche settimana, ma i fan pensano che potrebbe concretizzarsi solo se la redazione dovesse individuare tronisti con carattere e che possano competere con gli amatissimi protagonisti del passato, come Andrea Damante o Lorenzo Riccardi.

Per quanto riguarda i "veterani" del cast, i telespettatori li hanno sempre preferiti ai ragazzi e non dovrebbero avere problemi a ritagliarsi uno spazio sia in registrazioni "condivise" che in altre singole.