Continua a far discutere la rottura tra due protagonisti dell'ultima edizione di U&D: da quando Nicole ha lasciato Carlo, il gossip si è scatenato sia su di loro che su due persone con le quali hanno avuto a che fare in studio. Il 31 maggio, ad esempio, Amedeo Venza e Deianira Marzano sono tornati su un'indiscrezione che ha impazzato già nei giorni scorsi: Roberta Di Padua starebbe frequentando Andrea Foriglio in gran segreto sia per la differenza d'età che per non perdere il posto nel parterre.

Aggiornamenti sui personaggi di U&D

Da quando è finito U&D Roberta ha attaccato Nicole sui social e ha lasciato intendere che durante l'estate potrebbe accadere di tutto: stando alla segnalazione che hanno diffuso Venza e Marzano in queste ore, la dama non avrebbe avuto tutti i torti.

Amedeo è stato il primo a lanciare un gossip su due protagonisti del dating-show che inizialmente sono rimasti anonimi.

"Un ex corteggiatore e una dama del Trono Over si sentono da un po'", ha esordito l'influencer in una Instagram Stories che i siti stanno riportando mercoledì 31 maggio.

A svelare l'identità dei due che starebbero vivendo una frequentazione lontano dai occhi indiscreti, è stata Deianira con il seguente messaggio Ig: "Andrea e Di Padua si sentono".

Il retroscena sui protagonisti di U&D

Amedeo Venza, però, ha cercato di aggiornare i curiosi sulle motivazioni che starebbero spingendo Andrea e Roberta a tenere nascosta la loro presunta conoscenza (pare solo telefonica perché il pugliese ha parlato di "sentirsi" e non di "vedersi" per ora).

"Lei non lo dice perché lui ha 30 anni e soprattutto per non perdere la poltrona nella prossima stagione", ha fatto sapere l'influencer che stamattina ha rilanciato un'indiscrezione che già nei giorni scorsi ha impazzato in rete ma senza trovare conferme ufficiali.

Deianira ha supportato il "collega" facendo i nomi dei protagonisti dell'ultima edizione di U&D che starebbero approfondendo una frequentazione lontano dalle telecamere e solo dopo che lui non è stato scelto da Nicole.

Di Padua, comunque, ha sempre ammesso di provare un interesse per Foriglio e si è anche beccata una serie di "no" quando ha chiesto un incontro fuori dagli studi tv mentre lui usciva ancora con la tronista Santinelli.

Il chiarimento del volto di U&D

A proposito della neo single Nicole, poche ore fa Andrea ha detto no ad un loro riavvicinamento post U&D e l'ha fatto con un video che ha pubblicato sui social network.

Anche se la tronista l'ha citato nel messaggio con il quale ha ufficializzato la rottura con Carlo, Foriglio ha subito chiarito che non intende essere la seconda scelta di nessuno e che ormai è troppo tardi per recuperare una conoscenza che è iniziata sotto i riflettori ma che Santinelli non ha voluto approfondire.

"Lei ha agito con la testa e non con il cuore, si è lasciata influenzare da terze persone e sapevo che sarebbe andata a finire così. Ci vuole coraggio a fare scelte difficili, ma io ho troppo rispetto per me stesso", ha chiarito il protagonista del Trono Classico 2022/2023.

Nel filmato con il quale ha respinto l'idea di una frequentazione con Nicole, però, l'osteopata non ha commentato i gossip che lo vorrebbero vicino a un'altra donna del cast del programma di Canale 5.

Anche se da settimane si vocifera di una conoscenza in corso tra lui e Roberta Di Padua, Andrea non si è ancora esposto né per confermare né per smentire il tutto: Venza e Marzano si dicono certi del fatto che i due si starebbero sentendo, ma che non lo renderebbero pubblico perché la dama vorrebbe essere riconfermata nel parterre del prossima stagione.