Non è passato neppure un mese da quando Luca Salatino ha ufficializzato la fine della storia d'amore con Soraia Ceruti, iniziata a U&D la scorsa primavera. Dopo aver smentito le segnalazioni che la volevano già in coppia con un altro uomo, l'ex corteggiatrice ha rilasciato un'intervista per spiegare i motivi della rottura con lo chef romano: la ragazza ha parlato di un'eccessiva gelosia e di un drastico cambiamento del compagno dopo l'esperienza da concorrente del Grande Fratello Vip 7.

Aggiornamenti sugli amori nati a U&D

Luca Salatino e Soraia Ceruti di U&D si sono lasciati lo scorso aprile e dopo neppure un anno d'amore: il primo a dare la notizia ai fan è stato il tronista, che con un breve messaggio social ha fatto sapere di essere tornato single e di non voler rendere pubblici i motivi della rottura.

A distanza di qualche settimana da quelle chiacchiere, ci ha pensato la giovane ad aggiornare i curiosi sul perché la relazione tra lei e lo chef è naufragata improvvisamente.

"Hanno detto cose brutte su di me e mi è dispiaciuto che lui non abbia detto nulla per difendermi", ha esordito la ragazza nell'intervista che il magazine del dating-show ha pubblicato venerdì 5 maggio.

Soraia ci ha tenuto a smentire le voci che sono circolate su un suo presunto tradimento al compagno, però ha ammesso di aver avuto atteggiamenti di insofferenza e nervosismo poco prima che la storia finisse.

Lo sfogo della protagonista di U&D

"I problemi sono arrivati con la convivenza. Mi sono sentita sola spesso e per certi suoi atteggiamenti mi sono isolata anche dai miei amici, non uscivo più di casa", ha proseguito Soraia nel racconto che i siti di Gossip stanno riportando in queste ore.

L'ex corteggiatrice di U&D ha parlato anche di un'eccessiva gelosia di Luca che avrebbe minato il loro rapporto da quando lui si è trasferito a Como da lei: "Non erano cose che mi aspettavo, anche perché se amo non vedo nessun altro".

I dubbi di Salatino avrebbero reso Ceruti insofferente al punto che ha iniziato a mettere in discussione il sentimento che ha sempre provato, quello che è sbocciato negli studi del dating-show di Maria De Filippi meno di un anno fa.

La ragazza ha confessato tutto al fidanzato e da lì la situazione sarebbe precipitata: "Lui mi ha bloccata sui social e al telefono, questa è stata un'altra delusione".

La stoccata al volto di U&D

Da quando Luca ha lasciato la casa del Grande Fratello Vip per ricongiungersi con lei, Soraia ha iniziato a notare un cambiamento che sarebbe sfociato nella rottura di metà aprile.

Quando le è stato chiesto se secondo lei è stata l'esperienza tra le mura di Cinecittà a cambiare il tronista, la bella Ceruti ha risposto: "Mi dispiace dirlo, ma sì".

Insomma, l'ex corteggiatrice pensa che lo chef col quale ha fatto coppia per circa un anno non sarebbe stato più lo stesso dopo aver vissuto per alcuni mesi da "recluso" nella casa più spiata d'Italia. Chi ha seguito il reality di Canale 5, però, ricorderà che Salatino si è ritirato proprio perché sentita tropo la mancanza della fidanzata, per la quale ha pianto quasi tutti i giorni.

Al momento Luca non ha ancora replicato all'intervista dell'ormai ex compagna, ma i fan si aspettano che lo farà nelle prossime settimane, magari sempre tramite il magazine del dating-show.

A proposito di coppie che si sono formate nel programma di Maria De Filippi, in queste ore si sta parlando tanto di una denuncia che Giulio Raselli ha fatto su Instagram.

L'ex tronista di U&D ha fatto sapere che Davide starebbe facendo pressione psicologica su Chiara da giorni, ovvero da quando sarebbero insieme in una camera d'albergo.

"Lei non sente e non vede amici e parenti da quattro giorni", ha raccontato il piemontese sui social.