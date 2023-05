Un altro domani va attualmente in onda dal lunedì al venerdì alle ore 16:50 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Play Infinity, ma a partire da lunedì 15 maggio l'orario di trasmissione dello sceneggiato verrà anticipato alle ore 16:20. Le anticipazioni della soap Un altro domani, in merito alle puntate di martedì 16 e mercoledì 17 maggio, raccontano che Elena e Tirso ipotizzeranno che Sergio si stia vendicando della moglie Julia calunniandola sul web. Ventura, intanto, andrà in galera a far visita al figlio, nel frattempo Sergio rinuncerà al suo lavoro in bottega e anche alle sue quote in società.

Carmen, infine, invierà una missiva al tenente Serralvo conscia che la posta di famiglia passa sotto il controllo di Patricia, mentre Cloe riceverà notizie da Ribero per la prima volta dopo che è arrivato a Berlino.

Elena e Tirso ipotizzeranno che Sergio stia diffondendo notizie false su internet per calunniare la coniuge

Gli spoiler della soap opera, per ciò che concerne gli episodi di martedì 16 e mercoledì 17 maggio, evidenziano che Tirso ed Elena sospetteranno che Sergio, ancora fortemente in collera con Julia, stia diffondendo su internet notizie false sulla moglie al fine di calunniarla.

A fronte di ciò, Noguera e Prieto cercheranno di trovare il modo giusto per far rasserenare Cuevas Guzman.

Ventura, successivamente, si recherà in galera a far visita al figlio Victor, ma lo scopo principale dell'uomo sarà di minacciare il ragazzo di annullare il loro patto.

Carmen, successivamente, deciderà di scrivere di proposito una lettera indirizzata al tenente Serralvo essendo conscia che la missiva verrà sicuramente intercettata da Patricia.

Sergio, accorgendosi che tutti i tentativi di conciliazione legale con Julia sono stati un buco nell'acqua, sceglierà di mollare il colpo rinunciando sia alle sue quote della società che al suo impiego in bottega. Julia, notando la nuova consapevolezza del marito, rimarrà stupita dalla sua scelta di andare oltre.

Jaime lascerà l'albergo di Tirso senza pagare

Julia, dopo le dimissioni di Sergio dalla bottega, vorrebbe valorizzare Elena permettendo alla dipendente di fare un bel balzo di carriera in avanti con tanto di aumento di stipendio. Infante, difatti, desidererà che Prieto divenga il suo braccio destro in bottega.

Jaime, poco dopo, lascerà l'albergo di Tirso senza pagare e tale gesto sarà nascosto a Dani, nel frattempo Marcello arriverà nella cella del carcere in Nuova Guinea e potrebbe diventare un compagno di supporto per Victor. Carmen, invece, invierà la lettera per Serralvo, così che possa leggerla Patricia.

La nuova apertura del laboratorio sarà rallentata dalla pubblicazione di un pezzo sul sito julimaria.es dove Julia verrà colpita duramente da un cittadino del paese.

Ribero, dopo essere arrivato a Berlino, darà per la prima volta notizie di sé a Cloe tramite una telefonata, ma quest'ultima sospetterà che all'amico possa essere capitato qualcosa.