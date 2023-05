La soap opera Un Posto al sole prosegue su Rai 3 con una settimana ricca di colpi di scena dal 22 al 26 maggio.

Le anticipazioni annunciano che al centro dei riflettori ci sarà Ida. la vera madre del piccolo Tommaso, che sarà decisa a riprendersi suo figlio e si metterà in viaggio per Napoli. Nel frattempo Roberto, ignaro di tutto, si legherà sempre di più a quello che crede suo figlio. Non mancherà lo spazio per gli altri personaggi, con Giulia che finirà nel mirino di Sabbiese e Speranza che rischierà di perdere Samuel.

Anticipazioni Un Posto al sole: Lara si illuderà di essersi liberata di Ida

Le anticipazioni di Un posto al sole dal 22 al 26 maggio raccontano che a casa Ferri si respirerà aria di famiglia. Lara e Tommaso, infatti, saranno sempre più presenti nella vita di Roberto che si legherà sempre di più a loro in assenza di Marina. A minacciare la serenità conquistata dalla signora Martinelli con l'inganno, tuttavia, ci sarà Ida, la vera madre del piccolo Tommaso.

Tra la donna e Lara ci sarà un'intensa telefonata, ma questa volta i metodi della ex compagna di Roberto non funzioneranno. Ida, infatti, sarà decisa a riprendersi suo figlio a qualunque costo e per questo si metterà in viaggio per Napoli. Come reagirà Lara?

La donna si era illusa di essersi già liberata di colei che gli aveva venduto il bambino, ma si sbaglierà di grosso.

Spoiler settimana dal 22 al 26 maggio: Giulia minacciata da Eduardo

Le puntate di Un Posto al sole dal 22 al 26 maggio vedranno al centro delle scene anche Giulia che dovrà affrontare le minacce di Eduardo Sabbiese.

Dopo un primo avvertimento, l'assistente sociale continuerà con coraggio a fare il suo lavoro e prenderà a cuore la storia di Imma, una delle donne che frequentano il suo centro. Quando Giulia capirà che Imma è stata picchiata penserà subito a Sabbiese e non esiterà ad affrontarlo direttamente. L'atteggiamento della signora Poggi non piacerà affatto al malavitoso che penserà a come fargliela pagare.

Nel frattempo Rosa e Angela proveranno senza successo a convincere Eduardo a lasciare in pace Giulia.

Mariella preoccupata per Speranza e Samuel

Le anticipazioni di Un Posto al sole rivelano che nelle puntate dal 22 al 26 maggio ci sarà spazio anche per Speranza. La ragazza metterà tutto il suo impegno nello studio, ma questo rischierà di compromettere la sua storia d'amore con Samuel. Il giovane cantante, infatti, si sentirà trascurato e vedrà in Micaela, invece, una ragazza sempre pronta a capirlo.

L'avvicinamento tra l'aiuto chef e la sua vicina di casa non passerà inosservato agli occhi attenti di Mariella che capirà di dover avvisare Speranza e invitarla a essere più presente.