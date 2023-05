Le puntate di un Posto al sole in onda dal 29 maggio al 1 giugno 2023 attendono i telespettatori su Rai 3 con le nuove anticipazioni degli episodi. Gli spoiler di Upas della settimana sono ricchi di colpi di scena. Lara sarà sul punto di essere smascherata da Ida proprio davanti a Ferri, che potrebbe presto scoprire di non essere il papà di Tommaso. Angela e Franco temeranno per lo stato d'animo di Giulia, che si sentirà sola dopo la loro partenza. La signora Poggi dovrà anche fare i conti con una terribile verità: Luca De Santis è molto malato.

Un posto al sole puntate dal 29 maggio al 1 giugno: anticipazioni e trame

Nei prossimi episodi della soap opera che andranno in onda la prossima settimana vedono Giulia in crisi per la partenza di Angela, Franco e Bianca. La signora Poggi sperimenterà un senso di malinconia e solitudine che la metterà molto in crisi.

Nel frattempo, Marina non ha intenzione di tornare a Napoli. In questo modo, Lara potrà guadagnare terreno per raggiungere il suo obiettivo, ovvero formare una famiglia con Roberto e Tommaso. Ferri sta cedendo giorno dopo giorno, ma l'arrivo di Ida cambierà tutte le carte in tavola.

La vera mamma di Tommaso sarà decisa a riprendersi suo figlio ,a si scontrerà con Lara, che macchinerà un piano per sbarazzarsi di lei.

Che cosa ha Luca De Santis? Un posto al sole anticipazioni prossima settimana

Continuando con gli spoiler Upas, vedremo Ornella molto preoccupata per lo stato di salute di Luca, ora primario dell'ospedale nel quale lavora. Un evento particolare farà capire ai telespettatori che De Santis è affetto da una malattia.

Intanto, Manuela riceverà l'ennesima delusione da parte di Niko e così proverà a consolarsi con la presenza di Constabile.

Che sia la volta buona per voltare pagina?

Massaro, invece, metterà nei guai Guido con Mariella, alla quale sarà costretto a dare spiegazioni non desiderate. Ma il colpo di scena sta per arrivare e riguarda Lara.

Spoiler Upas, Lara sta per essere smascherata da Ida davanti a Roberto

Ida si presenterà a Palazzo Palladini e vorrà avere un confronto con Lara, che la porterà in giardino.

Qui, Raffaele vedrà le due discutere animatamente e inizierà a nutrire dei dubbi sulla nuova arrivata. Il piano di Lara starà per crollare miseramente dopo che Ida, davanti a Roberto, la metterà in grande difficoltà.

Un posto al sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle ore 20:50. Ricordiamo che la puntata del 2 giugno, in quanto giorno festivo, non andrà in onda. Con tutta probabilità, verrà recuperato la settimana seguente. Per vedere invece le repliche della soap, basta accedere al portale RaiPlay.