Nell'episodio di Un posto al sole del 29 maggio ci sarà un colpo di scena, perché Ida sarà pronta ad arrivare a Palazzo Palladini. Le anticipazioni della puntata rivelano che la madre naturale del piccolo Tommaso deciderà di lasciare il suo paese per recarsi nel capoluogo campano. Inoltre continuerà a tenere banco il triangolo amoroso fra Marina, lontana da Posillipo, Lara e Roberto. Manuela, invece, si illuderà che fra lei e Niko possa ricominciare una relazione, ma, purtroppo la gemella Cirillo riceverà una delusione.

Un posto al sole, trama 29/5: Ida sta per arrivare a Napoli

C'è grande attesa per scoprire cosa accadrà a Lara ora che la mamma di Tommaso è comparsa nella sua vita. Nella puntata di Un posto al sole, andata in onda su Rai 3 nella serata del 19 maggio, Ida ha telefonato all'imprenditrice, lasciando Martinelli scioccata per la chiamata. Evidentemente l'ex compagna di Roberto Ferri aveva pensato di averla fatta franca, ipotizzando che la donna non si sarebbe mai fatta viva dopo averle venduto il figlio. Purtroppo i piani di Lara sono stati sconvolti dalla madre naturale del piccolo Tommy e ci sarà un colpo di scena inaspettato per lei.

Le anticipazioni dell'episodio della soap del 29 maggio rivelano che Kolavenko non resterà con le mani in mano e sarà pronta ad arrivare a Palazzo Palladini.

Al momento, però, non è chiaro quali siano i suoi piani.

Un posto al sole, episodio 29/5: Marina è lontana da Napoli, Lara si avvicina a Roberto

Nel frattempo Marina continuerà a essere assente. Nelle recenti puntate di Un posto al sole, esasperata dalle premure che il marito ha avuto per il piccolo Tommaso, con il conseguente avvicinamento dell'imprenditore alla sua ex, Marina aveva deciso di allontanarsi dal capoluogo campano per recarsi a Londra dalla figlia Elena.

In seguito aveva deciso di andare qualche giorno a New York in compagnia dei suoi cari. La lontananza di Giordano aveva permesso a Ferri di potere trascorrere ancora più tempo in compagnia di Lara e Tommaso. Anche nell'episodio della soap partenopea del 29 maggio ci sarà un ulteriore avvicinamento fra Roberto e Martinelli grazie al bambino.

Al momento non è chiaro se l'imprenditore cederà, ancora una volta, alla passione con la sua ex.

Un posto al sole, puntata 29/5: Manuela riceve una delusione da Niko

Nella puntata di Un posto al sole del 29 maggio verranno trattate anche le vicende sentimentali di Manuela, ancora innamorata di Niko. La gemella Cirillo si illuderà che fra lei e l'ex fidanzato possa ricominciare una storia d'amore. Purtroppo, però, la ragazza riceverà una cocente delusione dal giovane Poggi, ma ci sarà un'importante novità per lei. Le anticipazioni dell'episodio rivelano che Manuela farà un nuovo incontro, ma al momento non è trapelato nessun indizio sulla persona che vedrà, e non si sa se si tratti di una vecchia conoscenza o nuovo personaggio.