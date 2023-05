Un posto al sole continua ad andare in onda tutti i giorni, su Rai 3, a partire dalle 20:50. Gli ultimi eventi, oltre ad aver innescato una serie di inaspettate conseguenze, hanno anche turbato i beniamini del pubblico. Secondo le anticipazioni, nella puntata di lunedì 5 giugno, Clara si avvicinerà a Eduardo, mentre Alberto e Diana trascorreranno del tempo insieme. Otello riceverà una sorpresa decisamente inaspettata e Giulia combatterà contro i suoi sentimenti.

Anticipazioni di Un posto al sole del 5 giugno: la nostalgia di Clara

Nella puntata del 5 giugno di Un posto al sole, Clara (Imma Pirone) dovrà affrontare dei turbamenti emotivi non indifferenti.

Il suo stato sentimentale sarà così fragile, così Clara cercherà conforto tra le braccia di Eduardo (Fiorenzo Madonna). Il loro avvicinamento sarà inequivocabile, ma le incertezze continueranno ad albergare nel cuore della donna. La nostalgia nei confronti del suo ex fidanzato diventerà sempre più forte. Riuscirà a lasciarsi alle spalle tutto questo dolore o rinuncerà all'idea di provare a rimettersi in gioco? Indubbiamente il tradimento subito peserà ancora molto sulle sue spalle. Inoltre il nuovo interesse romantico non avrà alcuna intenzione di gettare la spugna. Il corteggiamento diventerà sempre più serrato.

Le Anticipazioni Tv rivelano anche che Alberto (Maurizio Aiello) e Diana (Sara Zanier) si incontreranno nuovamente.

Lui, dopo averla vista, non potrà fare a meno di pensare a un modo per conquistarla. L'impresa, però, potrebbe non essere così semplice.

Un posto al sole, spoiler di lunedì 5 giugno: la lontananza di Giulia

Le anticipazioni del 5 giugno di Un posto al sole rivelano che Nunzio (Vladimir Randazzo) e Franco (Peppe Zarbo) decideranno di collaborare per raggiungere un fine comune.

Il loro obiettivo sarà quello di sorprendere Otello (Lucio Allocca) con un gesto davvero inaspettato. Cosa avranno in mente? Saranno in grado di distrarlo dai suoi dispiaceri?

Luca (Luigi Di Fiore) vivrà un momento molto difficile e i suoi problemi di salute non lo lasceranno in pace. La compagnia di Giulia (Marina Tagliaferri) potrebbe alleviare questa situazione, ma la donna non vedrà altra soluzione se non quella di continuare a rimanere da sola.

Ovviamente per lei non sarà affatto facile soffocare il desiderio di andarlo a trovare.

Si ricorda che tutti gli episodi di Un posto al sole già andati in onda possono essere recuperati gratuitamente sul sito RaiPlay.