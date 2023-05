Luca De Santis si vedrà costretto a confessare il suo doloroso segreto negli episodi di Un posto al sole in onda dal 5 all'8 giugno (il 9 giugno non andrà in onda per lasciare spazio all'atletica leggera, ma l'8 giugno ci sarà una doppia puntata): il medico dovrà rivelare a Michele di essere malato visto che quest'ultimo troverà la confezioni di farmaci nel cestino.

Nel frattempo, Filippo farà una proposta di lavoro a Viola, mentre Rosa si renderà conto che lei e Clara sono diverse pur venendo dallo stesso ambiente sociale.

Upas, spoiler 5-8 giugno: Nunzio e Franco fanno una sorpresa ad Otello

Alberto incontrerà Diana e subito ne approfitterà per tentare un nuovo approccio con la bella architetta. Nel frattempo, Clara continuerà ad essere confusa sentimentalmente e sarà incerta su ciò che prova per il suo ex compagno e così troverà conforto in Eduardo. Tuttavia, sarà decisa a riprendere in mano la sua vita lontana da Alberto. Poco dopo, Giulia si interrogherà sul tempo che passa e non riuscirà a lasciarsi andare ai sentimenti ritrovati per Luca.

Quest'ultimo, intanto, sarà ancora alle prese con un serio problema di salute. Nunzio e Franco, invece, si metteranno di impegno per fare una bellissima sorpresa ad Otello.

Più tardi, Ornella si renderà conto che le cose tra sua figlia Viola ed Eugenio non stanno andando come aveva sperato e ne avrà conferma da alcune loro distrazioni, come quando Viola accetterà una proposta lavorativa di Filippo e Nicotera accetterà una proposta di una sua collega.

Un posto al sole, trame settimanali: Michele scopre che Luca ha un segreto

Eduardo, da sempre invaghito di Clara, cercherà di approfittare della grande delusione d'amore che ha vissuto la ragazza. Intanto, Renato e Raffaele litigheranno a causa delle perplessità che entrambe nutrono sulle capacità di Otello di guidare una moto.

Poco dopo, Michele deciderà di dire a Luca che sa che nasconde qualcosa visto che ha trovato la confezione di farmaci nel cestino. Il medico, a quel punto, si preparerà a condividere con l'amico il suo doloroso segreto, per poi recarsi al San Filippo per insediarsi come nuovo primario dell'ospedale.

Filippo, intanto, farà una proposta di lavoro a Viola, ma si vedrà costretto a modificarla per andare incontro alle esigenze della ragazza. Più tardi, Rosa, si renderà conto che lei e Clara sono molto diverse nonostante provengano dallo stesso ambiente sociale. Clara, intanto, inizierà a cercare un nuovo lavoro mentre Niko avrà una brutta sorpresa riguardante Manuela. Il giovane, infatti, proprio nel momento in cui inizierà a guardarla con occhi diversi, vedrà comparire un nuovo ostacolo tra loro.

Ida si prepara a partire e Lara tira un sospiro di sollievo

Guido e Mariella, negli episodi Un posto al sole in onda la prossima settimana, torneranno a Napoli dopo la conclusione della crociera che andrà meglio di quanto sperassero. Tuttavia, la vigilessa, non appena rimetterà piede in città, rischierà di farsi travolgere dalle tensioni con Salvatore. Nel frattempo, Ida sarà sul punto di lasciare Napoli e Lara tirerà un sospiro di sollievo visto che il suo segreto almeno per ora sarà salvo.

Luca De Santis, intanto, arriverà in ospedale e consentirà a Riccardo di prendersi una piccola rivincita nei riguardi di Ornella. Poco dopo, Giulia che si rassegnerà a passare le giornate da sola, farà un incontro davvero piacevole. Infine, Costabile e Manuela sembreranno andare sempre più d'accordo e qualcuno potrebbe restarci male.