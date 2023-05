Uno dei punti di forza del daily drama partenopeo Un posto al sole è il fatto che il tempo scorre praticamente in tempo reale. I protagonisti ad esempio festeggiano il Natale il 25 dicembre e vanno in vacanza in estate assieme agli spettatori. Molto spesso vengono citate anche delle giornate internazionali o eventi particolari, come ad esempio un mondiale di calcio.

In virtù di questo, molti fan si sono lamentati del fatto che non sia stato citato un evento importante per la città di Napoli quale è stato il terzo scudetto vinto dal club partenopeo.

Uno degli sceneggiatori ha risposto a questo quesito e ha promesso che a breve si parlerà del trionfo degli azzurri anche a Upas.

Un posto al sole viene girato due mesi prima della messa in onda

Le puntate di Un posto al sole vengono girate e scritte alcuni mesi prima della messa in onda. Risulta quindi semplice per gli sceneggiatori far coincidere - ad esempio - le puntate natalizie con le date reali, ma di certo non possono prevedere gli eventi: gli autori possono sapere quando inizia e finisce il campionato o la data di una partita importante, ma non di certo il risultato.

Per quanto risulti banale è importante chiarire questo passaggio per comprendere come mai non si sia ancora parlato dello scudetto del Napoli.

Tuttavia pare proprio che qualcosa in tale senso si sia mosso e a breve gli abitanti di Palazzo Palladini potranno festeggiare il successo storico degli azzurri.

Paolo Terracciano: "Stiamo preparando qualcosa"

In merito al terzo scudetto del Napoli si è espresso Paolo Terracciano, capo della squadra di autori di Un posto al sole, queste le sue parole: "Se gli spettatori sapessero che iniziamo a scrivere le puntate cinque mesi prima della messa in onda, non farebbero questa domanda", però poi ha aggiunto: "Eppure, qualcosa stiamo preparando".

L'autore ha spiegato che non possono prevedere il futuro e che, nonostante il vantaggio che il Napoli aveva in classifica, è stato deciso di attendere la certezza matematica per trattare l'argomento. Non è chiaro se sia stato deciso di girare alcune scene in tempo di record o se invece sia stato girato precedentemente del materiale (che poi sarebbe stato cestinato in caso di insuccesso della squadra azzurra), sta di fatto che a giugno verrà festeggiato lo scudetto del Napoli a Palazzo Palladini.

Un posto al sole, puntate giugno: Raffaele festeggerà il terzo scudetto del Napoli

Non è chiaro quanti e quali personaggi verranno coinvolti nei festeggiamenti, ma c'è la conferma che Raffaele (Patrizio Rispo), grandissimo tifoso del Napoli, addobberà la sua guardiola con striscioni e magliette per festeggiare lo scudetto.

A quanto pare inoltre, in fase di post produzione, sono stati modificati alcuni dialoghi per citare l'evento. Si è trattato di uno sforzo importante, visti i tempi strettissimi che però gli autori hanno ritenuto doveroso,