Le anticipazioni delle prossime puntate di Un posto al sole rivelano che presto ci saranno tante novità in campo sentimentale. Diversi personaggi si avventureranno in nuove vicende amorose e a questa già folta schiera si è da poco aggiunto un altro protagonista.

Nelle prossime puntate Nunzio si scambierà un bacio con una ragazza la cui identità non è stata ancora svelata. Di chi potrebbe mai trattarsi? Tutti gli indizi sembrano puntare in modo incontrovertibile su Rossella, anche se restano aperte altre opzioni più o meno valide.

Un posto al sole: spazio a nuove storie

Dopo una storia d'amore decennale con Chiara e una burrascosa parentesi con Alice, Nunzio è tornato single. Per questo personaggio sembra assicurato un futuro nella soap, dal momento che è anche entrato in sigla, inoltre gli sceneggiatori stanno facendo il possibile per inserirlo a pieno nelle vicende di Palazzo Palladini. Cammarota non solo è lo chef del Vulcano, ma è da poco diventato anche uno dei proprietari dello storico locale.

Quello che adesso manca a Nunzio, in effetti, è una relazione con un altro personaggio storico di Upas, ma chi potrebbe mai essere la fortunata?

Nunzio bacia una misteriosa ragazza (Rossella?)

Nelle prossime puntate di Un posto al sole Nunzio proverà a riavvicinarsi a Chiaral, ma dopo aver fallito scambierà un bacio con un'altra protagonista, dando così inizio a una nuova relazione sentimentale.

Senza girarci troppo intorno, risulta quasi scontato pensare a Rossella. Sono mesi che questi due personaggi flirtano in modo evidente, strizzando l'occhio agli spettatori, che reclamano a gran voce una loro relazione.

Certo Rossella ha Riccardo, ma è risultato evidente sin da subito che i due non vadano molto d'accordo, quindi è lecito pensare che non ci sia futuro per la coppia.

Inoltre Crovi è a tutti gli effetti un "esterno", mentre Nunzio ha tutte le carte in regola per entrare nella grande famiglia di Palazzo Palladini. Andrà davvero così?

Un posto al sole: dalle gemelle a Rosa, tutte le altre opzioni

Senza creare false aspettative, sembra davvero scontato che il bacio avverrà tra Nunzio e Rossella.

Se dovesse avvenire con qualcun'altra sarebbe un vero colpo di scena. In ogni caso è giusto valutare le varie opzioni possibili.

Manuela ha il suo bel daffare tra Niko e Costabile, quindi va esclusa, mentre il discorso si fa un po' diverso per Micaela. La ragazza, di fronte all'ennesimo rifiuto di Samuel, potrebbe cambiare le sue mire.

Tralasciando ipotesi al limite dell'assurdo, restano pochi nomi da considerare, uno di questi è Clara, ma pare che a lei si interesserà Eduardo, resterebbe però Rosa. Di base è possibile, ma al momento questi due personaggi non hanno niente che li unisca. Resta sempre l'ipotesi new entry, ma il bacio dovrebbe avvenire a breve e non ci sarebbe il tempo per sviluppare un nuovo personaggio.

Tutto questo riporta ovviamente alla teoria iniziale che vede Nunzio baciarsi con Rossella, ma occorrerà attendere per scoprire se sarà davvero così.