Un posto al sole continua a far compagnia ai telespettatori di Rai 3 dal lontano 1996 e il suo successo è rimasto immutato grazie alla capacità degli autori di restare sempre al passo coi tempi. Le storie raccontate sono sempre attuali e riescono a far convivere trame più leggere ad altre decisamente più profonde. Uno dei personaggi che lasceranno il segno è quello di Lara Martinelli che in questi giorni sta facendo molto discutere. A causa della spietatezza della protagonista, l'attrice si è ritrovata nel mirino degli hater e ha risposto ai continui attacchi ricevuti che spesso chiedono agli autori di mandarla via.

Gli inganni di Lara a Un posto al sole hanno indignato molti telespettatori

Le storie di Un posto al sole fanno innamorare, sorridere ed emozionare, ma a volte destano anche forti discussioni. È il caso di Lara, il personaggio che sta tenendo in piedi un grosso inganno ai danni di Roberto Ferri servendosi di un bambino. Il piccolo Tommaso è stato preso dalla donna in cambio di denaro per far credere all'imprenditore di avere avuto un figlio da lui. Come se non bastasse, vista la distanza che Roberto continuava a tenere da lei, Lara ha iniziato a fare del male a Tommy, procurandogli la febbre con un medicinale per attirare l'attenzione dell'uomo. Il piano della signora Martinelli è andato avanti e ha dato i suoi frutti, tanto che nelle puntate adesso in onda Roberto ha trascorso diverse notti da lei ed è sempre più affezionato a Tommaso.

Lara Martinelli è diventata uno dei personaggi più odiati di Un posto al sole

Le trame di Un posto al sole in questi giorni sono concentrate sulle vicende di Lara e sull'arrivo di Ida, la vera madre di Tommaso, disposta ad andare a Napoli per riprendersi suo figlio. I commenti sui social non si sono fatti attendere, ma molti hanno attaccato anche l'attrice che interpreta Lara.

Chiara Conti riceve ogni giorno decine di messaggi di odio nei suoi confronti e spesso le dicono che dovrebbero cacciarla dal cast, non facendo distinzione tra personaggio e attrice. A questo proposito, Chiara Conti ha voluto rispondere agli hater con un video sul suo profilo Instagram, spiazzando il pubblico.

Chiara Conti nel mirino degli hater: 'Mandatela via'

Chiara Conti, l'attrice di Lara Martinelli, ha voluto chiarire su Instagram che un copione già scritto non si può cambiare, ma al massimo interpretare al meglio. "Io ci ho messo dolore e spero sia arrivato", ha continuato poi l'attrice che ha spezzato una lancia a favore degli autori, sempre in grado di creare storie avvincenti che coinvolgono il pubblico. "Non augurate mai a nessuno di perdere il lavoro", ha affermato, "Io come tutti voi ho bisogno di lavorare". Chiara Conti ha voluto far presente che personaggio e attore sono ben distinti anche se è facile per il telespettatore farsi coinvolgere dagli eventi descritti in scena. Le parole che fanno più male all'attrice sono "Perché non la mandate via? Spero che esca al più presto", ma ha ricevuto anche molti messaggi affettuosi da parte di chi la segue da tempo.