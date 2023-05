Sin dal suo rientro ad Un posto al sole, Diego non se l'è passata benissimo. Il figlio maggiore di Raffaele ha dovuto infatti affrontare un intervento chirurgico al cuore a cui sono succeduti un'accusa di omicidio infondata e numerosi insuccessi professionali e sentimentali.

Nelle ultime puntate, però, Diego sembra aver trovato una certa stabilità lavorativa al Vulcano, anche se fatica a trovare una relazione sentimentale. In merito a quest'ultimo punto, Francesco Vitiello ha rilasciato al portale Napoliclick alcune interessanti rivelazioni in merito al suo personaggio.

I fallimenti di Diego in amore

Al suo rientro in Upas, Diego si è avvicinato molto a Rossella (Giorgia Gianetiempo), a quei tempi, però, lei era fidanzata con Patrizio e la loro storia finì ancor prima di nascere. Subito dopo fu la volta di Beatrice (Marina Crialesi), una delle coppie peggio assortite della storia di Un posto al sole. Gli sceneggiatori descrissero benissimo l'incompatibilità di due personaggi che desideravano cose diverse. Tra l'altro, Diego non ne uscì benissimo e apparì per una breve parentesi come una sorta di stalker.

In tempi più recenti c'è stata poi la relazione con Lia (Giuliana Vigogna). Ennesimo fallimento dettato dal fatto che la ragazza cercava un tesoro e non l'amore.

In ogni caso, a breve, Diego avrà una nuova storia d'amore, ma con chi?

Un posto al sole: in arrivo un nuovo amore per Diego

Ad una precisa domanda sul futuro sentimentale del suo personaggio, Francesco Vitiello ha così risposto: " Ci sarà sicuramente un nuovo incontro per Diego, del resto è un po' che non gli accade nulla sul piano interpersonale." E ancora "Avrà una nuova storia ma non posso aggiungere altro.

Soprattutto non posso dire se quest'incontro sarà fortunato o l'ennesima delusione.

L'attore ha poi aggiunto che vorrebbe che Diego trovasse la sua anima gemella e mettesse su famiglia. Cosa che trova molto in linea con il suo personaggio, che risulta molto legato ai valori della famiglia che gli ha tramandato suo padre.

Chi sarà il nuovo amore di Diego?

Se si osserva il cast attuale, non sembrano esserci molte opzioni per Diego. Se è vero che è stato annunciato un nuovo amore per Manuela, è altrettanto vero che i due sono decisamente diversi. Inoltre l'amore di Manu dovrebbe essere un personaggio presente da molto tempo, ma che ha avuto poco spazio, tratti che non combaciano con Diego.

C'è sempre l'opzione Rossella, ma la ragazza ha una storia con Riccardo e il primo ad attenderla al varco, sembrerebbe essere Nunzio. Ci sono poi due ipotesi suggestive che lo vedrebbero avvicinarsi a Clara o Rosa, anche se la sensazione è che Diego possa incontrare qualche personaggio nuovo, scritto apposta per lui.