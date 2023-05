Un posto al sole va in onda dal lunedì al venerdì alle 20:50 su Rai 3, ma il 2 e il 9 giugno non verrà trasmesso per lasciare spazio all'atletica leggera. L'appuntamento con Upas sarà però anticipato al giorno prima: giovedì 1 e 8 ci sarà infatti un imperdibile doppio appuntamento con il daily drama partenopeo.

Nelle prossime puntate sarà dato ampio spazio a un arco narrativo che vedrà protagonisti Clara, Eduardo e Alberto. In particolare quest'ultimo ha postato un video in cui mostra il suo personaggio in forte difficoltà, in seguito a quella che sembra essere una rissa.

Ma cosa accadrà di preciso? E cosa c'entra il giovane boss Sabbiese con l'avvocato Palladini? A seguire tutti i dettagli di questa vicenda.

Un personaggio in cerca di redenzione

Alberto Palladini è indubbiamente uno dei personaggi più controversi di Upas. Capace di alternare slanci di altruismo a gesti che lo rendono ai limiti dell'odioso. A differenza di Marina (Nina Soldano) e Roberto (Riccardo Polizzy Carbonelli), che probabilmente hanno fatto anche di peggio, l'avvocato non ha mai avuto un vero e proprio processo di redenzione che ne ripulisse l'immagine con gli spettatori.

Sembra che gli sceneggiatori abbiano deciso di condannare questo personaggio a rimanere in una sorta di limbo che non fa di lui un vero e proprio antagonista ma nemmeno uno dei buoni.

Alberto sembra infatti destinato a commettere in loop sempre gli stessi errori che lo riportano alla condizione iniziale.

Di recente l'avvocato, in un atto di generosità poi rivelatosi errato, aveva restituito i gioielli di famiglia a Lia, ma subito dopo ha tradito Clara e messo nei guai il Vulcano. Nonostante non sia propriamente un villain, Alberto proprio non riesce a mettere la testa a posto, con buona pace dei suoi sostenitori.

Un posto al sole: Alberto viene colpito in pieno volto

Tornando alle puntate attuali, va detto che Alberto non sta attraversando un buon periodo. Dopo aver perso la fiducia di Clara (Imma Pirone), l'avvocato è entrato in contrasto con Niko e sembra aver ritrovato nei vari condomini di Palazzo Palladini i suoi acerrimi nemici.

Da Raffaele e le gemelle sino a Giulia, Palladini sembra averne per tutti e a quanto pare le cose per lui andranno sempre peggio.

In questi giorni Maurizio Aiello, che presta il volto all'avvocato, ha postato un video in cui mostra il suo personaggio con il naso vistosamente sanguinante. Tali scene sono state girate in esterna in alcune zone che ricordano il quartiere di Clara. Al momento non ci sono indizi su chi possa aver colpito Alberto, del resto l'uomo si è fatto numerosi nemici, tuttavia si può ipotizzare che possa entrarci qualcosa Eduardo (Fiorenzo Madonna).

Un posto al sole, anticipazioni: Eduardo e Clara nuova coppia?

Non ci sono buone notizie per i sostenitori di Alberto e Clara. Presto infatti l'avvocato tornerà alla carica con Diana Della Valle.

A quanto pare l'uomo, durante un incontro di lavoro, inizierà a corteggiare con insistenza l’affascinante architetto.

Le anticipazioni non svelano quale sarà la reazione della donna in ogni caso è lecito pensare che una riunione tra Clara e Alberto sia sempre più lontana laddove invece quest'ultima sembrerà avvicinarsi sempre più al giovane boss ed Edoardo Sabbiese.