Le anticipazioni di Un posto al sole delle prossime puntate in onda su Rai 3 catalizzano l'attenzione su Lara e il suo piano per legare Roberto a sé usando il povero Tommy. Un folle piano macchinato nei minimi dettagli e iniziato molto tempo fa, quando perse il suo vero bambino. Da allora, una serie di bugie e inganni hanno scandito i giorni di Lara e anche di Ferri, che ora crede di poter fare il padre riscattandosi dai suoi errori del passato.

Ma c'è una grande novità che cambierà tutto, ovvero l'arrivo di Ida, la madre naturale di Tommaso che vive in Polonia e lavora come bracciante.

La donna vuole venire a Napoli per ricongiungersi a suo figlio, che è stata costretta a cedere per gravi motivi economici. La situazione prenderà una piega impossibile da gestire quando Ida metterà Lara in grave difficoltà davanti a Roberto.

Un posto al sole, Ida vuole portare via Tommy a Lara

Che cosa succederà ora a Un posto al sole, visto che Ida arriva a Napoli per portare via il bambino che ha ceduto in cambio di soldi? Ida ha già chiamato più volte Lara che, anche se ha provato a tenerla a bada, è molto nervosa. La sua ansia è stata notata anche da Roberto, che è caduto nella sua rete ora che Marina è lontana.

Ferri e Lara stanno vivendo come una vera famiglia, cosa che non dispiace affatto a Ferri, stanco delle lamentele di Marina.

Ed è proprio ciò che voleva Lara, sin dall'inizio. A rovinare il suo piano, che sembrava ormai aver centrato l'obiettivo, è stata Ida con la sua chiamata e la promessa di sbarcare a Napoli per riprendersi Tommaso.

Ida mette Lara nei guai davanti a Roberto

Nelle prossime puntate di Un posto al sole, Ida farà di tutto per convincere Lara a ridarle il suo bambino.

La donna si presenterà a Palazzo Palladini, accolta da una sospettosa Silvana. Martinelli, con il terrore negli occhi, porterà la mamma di Tommy in giardino, luogo in cui ci sarà un acceso confronto tra le due.

Spettatore di quello strano incontro sarà Raffaele, che inizierà a sospettare che Lara nasconda qualcosa di molto importante.

L'insistenza di Ida sarà tale da mettere Lara nei guai davanti a Ferri. A quel punto. Lara sarà costretta ad agire.

Lara pronta a sbarazzarsi di Ida nei nuovi episodi di Un posto al sole

Stando alle anticipazioni di Un posto al sole al 1 giugno la mamma di Tommy farà di tutto per portare in Polonia il figlio e Lara tremerà di paura: se così fosse, perderebbe tutto e rischierebbe anche di andare in carcere.

Davanti a questa terribile prospettiva, ecco che Lara macchinerà l'ennesimo piano per sbarazzarsi di Ida. Visti i precedenti e la situazione al limite, potrebbe fare davvero di tutto, anche l'inimmaginabile.