L'appuntamento con le prossime puntate di Un posto al sole, in onda nel corso della stagione 2023 su Rai 3, rivelano che per Lara potrebbe giungere il momento della resa dei conti finale.

La perfida dark lady potrebbe ritrovarsi messa con le spalle al muro e per lei potrebbe giungere il momento di affrontare i fantasmi del suo passato.

Tuttavia proprio questa situazione potrebbe portare la perfida Martinelli a compiere dei gesti folli nei confronti di Roberto.

Lara messa nei guai dalla mamma di Tommaso nelle nuove puntate di Un posto al sole

Nelle prossime puntate di Un posto al sole per Lara potrebbe giungere il momento della resa dei conti finale.

La donna si ritroverà a dover fare i conti con l'arrivo della vera mamma di Tommaso, il bambino che in questi mesi ha spacciato come figlio suo e di Roberto Ferri.

In realtà la donna ha acquistato questo bambino per ingannare Roberto Ferri e far credere a tutti che avessero avuto un figlio insieme.

Roberto potrebbe smascherare Lara nelle prossime puntate di Un posto al sole

In questo modo Lara credeva di poter riuscire a far breccia di nuovo nel cuore del suo ex compagno e in tal modo allontanarlo definitivamente da Marina.

Le cose, però, sono andate diversamente e Lara dovrà affrontare l'arrivo della vera mamma di Tommaso, pronta a prendersi la sua rivincita.

Sta di fatto che Lara potrebbe ritrovarsi ben presto messa con le spalle al muro, e costretta a dover pagare per il male fatto a Roberto e per le bugie che gli ha detto in tutto questo periodo.

LaMartinelli rischia di essere smascherata dalla vera mamma di Tommaso, la quale potrebbe raccontare tutta la verità e in tal modo costringere Ferri a prendere dei provvedimenti nei confronti della donna.

Lara potrebbe mettere in pericolo Roberto nelle nuove puntate di Un posto al sole

Insomma il colpo di scena potrebbe arrivare ben presto nel corso delle prossime puntate di questa stagione di Un posto al sole, che tutte le sere continua ad appassionare una media di quasi due milioni di spettatori al giorno, toccando anche punte del 10% di share.

Lara potrebbe arrivare a perdere il lume della ragione e il pieno controllo della situazione.

Non si esclude che, dopo essere stata smascherata, possa rendersi protagonista di un ennesimo gesto folle nei confronti del suo ex Roberto.

Il sospetto è che Lara possa mettere a repentaglio la vita di Ferri, dopo che il suo castello di bugie crollerà e tutta la verità sul piccolo Tommaso emergerà definitivamente.