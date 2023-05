Lara viene scoperta nelle puntate di Un posto al sole in onda su Rai 3? La risposta sembra proprio essere arrivata, grazie alle anticipazioni degli episodi di maggio 2023. Già, perché a Napoli arriverà Ida, la vera mamma di Tommy, e per la cara Martinelli saranno guai seri. La donna vorrà riprendersi suo figlio e metterà in crisi Lara, che proverà in tutti i modi a liberarsene. Questo nuovo personaggio riserverà grandi sorprese, anche perché il piccolo Tommaso è in pericolo nelle mani di una donna visibilmente disturbata e fragile emotivamente, oltre che disposta a tutto per raggiungere ciò che si è prefissata, anche a costo di fare del male al piccolo.

Un posto al sole anticipazioni maggio 2023: Ida è la vera mamma di Tommaso

Da poco sono arrivati gli spoiler Upas riguardanti la situazione di Lara, che sta usando il povero Tommy per avere le attenzioni esclusive di Roberto. Nel mentre Marina ha scelto di allontanarsi e passare un po' di tempo a Londra, con l'obiettivo di riflettere sulla sua relazione e decidere il da farsi. Lara riuscirà a far cadere Ferri in tentazione e tra i due ci sarà un bacio che potrebbe cambiare tutto, ma attenzione: nei prossimi episodi ci sarà un importante colpo di scena.

Lara potrebbe essere arrestata dopo l'arrivo della mamma di Tommy che ora ha un nome: si chiama Ida ed è straniera, ma raggiungerà Napoli per ricongiungersi con il suo piccolo: per Martinelli saranno seri guai.

Roberto scopre che Tommy non è suo figlio? Un posto al sole maggio 2023

Ida, questo il nome della vera mamma di Tommaso, dovrà cercare di smascherare Lara e i suoi tranelli, l'unica strada utile per riavere il suo bambino. Martinelli combatterà con tutte le sue forze, visto che Tommy è l'unico mezzo che ha per far capitolare Roberto.

Tuttavia Ida sarà una nemica molto difficile da eliminare e Lara questa volta potrebbe essere finalmente smascherata. Come reagirà Roberto quando scoprirà di non essere il padre di Tommaso? Di certo vorrà farla pagare a colei che l'ha illuso.

Le nuove anticipazioni di Un posto al sole su Lara e Roberto

Prima che Ferri venga a sapere la verità, dovrà passare ancora del tempo.

Dopo il bacio con Lara, Roberto si troverà costretto a prendere una decisione che influirà sul suo matrimonio con Marina. Che cosa avrà in mente?

Secondo gli spoiler di Un posto al sole degli episodi che andranno in onda a maggio 2023 su Rai 3, l'arrivo della mamma di Tommaso cambierà tutti gli equilibri, compreso il rapporto tra Marina e Roberto, che i fan sperano si possa rinsaldare. Le puntate di Upas possono essere viste in streaming accedendo al portale RaiPlay.