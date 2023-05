Un Posto al sole prosegue con nuove puntate e nella settimana dall'8 al 12 maggio tra i protagonisti ci sarà anche Michele che avrà uno scontro con Filippo a causa del suo lavoro in radio. Ad ascoltare lo sfogo del giornalista sarà Silvia che gli darà modo di guardare le cose da un'altra angolazione. Non mancherà lo spazio dedicato alle altre vicende, con Lara che porterà avanti il suo piano e proverà a riavvicinarsi a Roberto. Infine, Alberto stupirà Clara rinunciando alla sua casa.

Anticipazioni Un Posto al sole: Filippo proporrà a Michele un programma più leggero

Le anticipazioni di Un Posto al sole dall'8 al 12 maggio raccontano che Michele continuerà a fare un buon lavoro con la sua trasmissione in radio e Filippo gli farà i complimenti. Subito dopo, però, Sartori riprenderà il discorso di un cambiamento della linea editoriale. L'idea di Filippo sarebbe quella di alleggerire gli argomenti trattati da Michele, inserendo anche intrattenimento e spettacolo, dando quindi un taglio decisamente diverso al suo programma di approfondimento. Michele sarà molto restio e si opporrà alla proposta di Filippo, perché temerà di dare vita a una di quelle trasmissioni senza spessore, lontanissime dal suo modo di lavorare.

Sartori si dirà disposto a trovare un punto d'incontro, ma Michele se andrà via senza ascoltare le motivazioni del suo superiore.

Anticipazioni settimana dall'8 al 12 maggio: Silvia sarà preziosa per il suo ex marito

Durante le puntate di Un Posto al sole dall'8 al 12 maggio, Michele andrà al Vulcano e si sfogherà con Silvia sulla discussione avuta poco prima con Filippo.

La signora Graziani farà notare al suo ex marito che Sartori non è un ragazzo superficiale e sicuramente non farebbe niente per mettere in discussione la sua serietà sul lavoro. Silvia inviterà Michele a uscire dai suoi schemi senza timori e aprirsi anche ad altre possibilità. Le parole della sua ex moglie colpiranno e faranno riflettere molto il giornalista che inizierà a valutare anche il suo punto di vista.

Tra Michele e Silvia è davvero finita per sempre? I due continueranno a cercarsi e ad aiutarsi reciprocamente e l'importanza del loro legame sarà sempre più evidente.

Lara sempre più agguerrita si presenterà a Palazzo Palladini

Le anticipazioni di Un Posto al sole dall'8 al 12 maggio rivelano che a casa Ferri la tensione sarà palpabile. Marina sarà stanca delle continue attenzioni di suo marito nei confronti di Lara e Tommaso e deciderà di lasciare Palazzo Palladini.

La situazione, quindi, volgerà a favore di Lara che approfitterà dell'assenza della sua rivale: la donna si presenterà con il bambino a Palazzo Palladini. Ci saranno novità anche per Alberto che stupirà Clara con una mossa inaspettata. Palladini, infatti, si opporrà al fatto che il piccolo Federico cresca in un quartiere pericoloso e cederà la sua casa alla ex compagna.