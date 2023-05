Succederà di tutto e di più nelle puntate di Un posto al sole trasmesse nella settimana dall'8 al 12 maggio. Lara tornerà a sperare di riconquistare Roberto, soprattutto dopo la decisione di Marina. E quando quest'ultima sarà assente dall'abitazione, Martinelli ne approfitterà per presentarsi a Palazzo Palladini. Tra Angela e suo marito la situazione sarà ancora tesa, nonostante la loro figlia si trovi in un momento importante della sua vita. E mentre la tensione continuerà a dividere Ornella e Giulia, nuovi guai saranno in agguato per i soci del Caffè Vulcano.

Un posto al sole anticipazioni settimana 8-12 maggio: Salvatore offeso da Mariella, Marina e la drastica decisione

La tanto agognata crociera sarà sul punto di partire, quando Mariella dovrà fare i conti con Salvatore Cerruti. Quest'ultimo, infatti, non la prenderà bene alla notizia di non essere stato invitato mentre sua sorella Bice sì. Sarà così che il vigile si sfogherà con un confidente che, a modo suo, saprà dargli dei buoni consigli.

Una grossa delusione coglierà in pieno Marina Giordano, dovuta a delle scoperte fatte sul conto del marito. Sarà così che la donna prenderà una decisione inattesa e a dir poco drastica, che avrà conseguenze disastrose in quanto causerà altra tensione fra i coniugi.

Lara approfitta dell'assenza di Marina nelle prossime puntate di Un posto al sole

Roberto Ferri continuerà a non capire il motivo per cui sua moglie se la prenda così tanto con lui e chiederà un confronto. Le anticipazioni di Un posto al sole riportano che Marina e Roberto avranno un ennesimo scontro, che spingerà l'uomo acercare di capire dove stia sbagliando con la moglie.

Intanto Lara gongolerà per la situazione, in quanto ci vedrà uno spiraglio per poter riconquistare il cuore di Ferri. Sarà così che, approfittando dell'assenza di Marina Martinelli in casa, Lara busserà a Palazzo Palladini con il piccolo Tommaso.

Un posto al sole spoiler al 12/5: Bianca nel mezzo di un periodo importante della sua vita

Il periodo di recriminazioni e litigi in casa Boschi-Poggi, inizierà a scemare ma soltanto per poco. Anche se il sereno tornerà ad allietare il clima fra Angela e suo marito, lei sarà alquanto preoccupata per una certa questione. Di cosa si tratterà? A quanto pare la vicenda spingerà nuovamente nella tensione i coniugi. Nel frattempo la figlia Bianca vivrà un momento molto importante nella vita di ogni ragazzina e ad assisterla ci sarà sua nonna.

Aria di maretta anche fra le amiche Giulia e Ornella. Quest'ultima è rimasta delusa dal fatto che la signora Poggi fosse da tempo al corrente che Luca De Santis sarebbe divenuto il nuovo primario al suo posto.

Raffaele, pur di aiutare sua moglie a scaricare la tensione delle ultime settimane, le farà una particolare proposta.

Nuovi problemi per il Caffè Vulcano, Alberto preoccupato per il figlio

Durerà ben poco la ritrovata serenità del Caffè Vulcano, in quanto Diego, Nunzio e Silvia dovranno fare i conti con un'altra situazione allarmante.

Preoccupato per suo figlio Federico a causa del fatto che la madre Clara ha intenzione di andare a vivere in un quartiere popolare dalla fama tutt'altro che positiva, Alberto non esiterà a lasciare la propria casa alla donna. Frattanto, per Micaela arriverà il momento di prendersi le proprie responsabilità, visto che il suo filmato ha causato la rottura di questa famiglia.

Renato e Raffaele saranno impegnati a cercare di placare Otello, dato che il vigile in pensione sentirà un'ansiosa necessità di darsi da fare. Michele e Filippo dovranno discutere per apportare alcuni cambiamenti in radio.