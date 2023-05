Un posto al sole continua ad andare in onda su Rai 3 con grande successo. Nel corso delle prossime puntate che andranno in onda, continueranno a tenere banco le vicende che riguardano Lara e le sue bugie su Tommaso. L'arrivo di Ida a Napoli infatti, rischierà di mettere in serio pericolo i piani di Martinelli. La donna dovrà impegnarsi per convincere la vera mamma di Tommy a non raccontare la verità. Manuela invece, si sentirà attratta da Costabile, ma le precedenti delusioni avute con Niko la freneranno dal rimettersi in gioco in amore.

Trame Un posto al sole, nuove puntate: Manuela affronta una grossa delusione

La giovane Cirillo penserà di potersi rimettere in gioco con Niko, sperando che questa volta le cose tra di loro possano funzionare. Purtroppo però, le cose per Manuela non andranno come previsto e una nuova grossa delusione sarà dietro l'angolo per lei. Le anticipazioni della puntata di Un posto al sole che andrà in onda il 30 maggio, rivelano che Manuela inizierà ad interessarsi a Costabile. Purtroppo però, la donna non si sentirà pronta per intraprendere una nuova relazione sentimentale.

Mariella e Guido proseguiranno la loro crociera, grazie alla quale Altieri dimenticherà, almeno momentaneamente, i dissapori con Cerri.

Del Bue dovrà però tenere gli occhi aperti, dato che potrebbe rischiare di cadere in un nuovo tranello di Massaro.

A causa di Sergio, Guido verrà accusato di essere un traditore. L'uomo si ritroverà a dover convincere Mariella che non l'ha tradita e che la responsabilità di tutta la situazione venutasi a creare è di Massaro.

Fortunatamente i due riusciranno a chiarirsi e a continuare le loro vacanze.

Lara teme che Ida possa svelare a Roberto la verità su Tommaso

Marina continuerà a trattenersi fuori da Napoli e non avrà alcuna intenzione di far ritorno in città. Ovviamente, questo agevolerà i piani di Lara nel continuare a sedurre Ferri per riportarlo definitivamente nella sua vita.

Martinelli però, dovrà adesso fare i conti con Ida, la vera mamma di Tommaso. Ida infatti, sarà pronta a presentarsi a Palazzo Palladini, mettendo Lara in grosse difficoltà. Per Martinelli non sarà facile cercare di gestire la presenza della donna in casa sua. Lara cercherà di convincere Ida a non svelare il loro segreto e a rinunciare al piccolo Tommy. Purtroppo però, le parole di Lara non avranno alcune effetto su Ida, che non intende lasciare Tommaso ancora una volta.

Angela e Franco saranno prossimi alla partenza e Giulia si dovrà preparare per salutarli. Poggi dovrà farsi forza per non cadere in una profonda tristezza.

Luca si ritroverà a dover affrontare una situazione molto complessa. Il primario potrebbe dover far fronte ad un grosso problema di salute.