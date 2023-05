Un posto al sole è pronto a servire nuovi intrecci amorosi, intrighi diabolici e anche un possibile problema di salute. Prima di svelare le anticipazioni settimanali, bisogna annunciare che la soap non andrà in onda il venerdì per via di un gala sportivo. Sarà così che giovedì 1° giugno verranno proposte due puntate. I marchingegni di Lara inizieranno a mostrare le prime increspature quando a Napoli arriverà Ida, nonché la madre biologica di Tommaso. La giovane polacca sarà ostinata a riprendersi il bambino, ma Lara cercherà di rimandarla al suo paese.

Intanto Manuela, davanti all'ennesima delusione sentimentale per Niko, incontrerà Costabile che saprà far colpo su di lei. Mentre Giulia combatterà con la solitudine, qualcun altro sospetterà di essere gravemente malato.

Un posto al sole anticipazioni all'1 giugno: Lara faccia a faccia con Ida

Con Marina ancora all'estero, Lara avrà sempre la strada spianata per conquistare Roberto Ferri, facendo leva sull'unica cosa che li unisce: il piccolo Tommaso. In realtà quest'ultimo non è il figlio di Lara, bensì di una polacca di nome Ida apparsa nelle recenti puntate di Upas. Ebbene, le anticipazioni rivelano che prossimamente Ida cercherà di riprendersi Tommaso, per questo giungerà a Palazzo Palladini.

Quando Martinelli si ritroverà faccia a faccia con la madre naturale di Tommaso, il suo segreto inizierà a mostrare le prime crepe. Ida sarà ostinata a riprendersi il figlio e Lara farà di tutto per non insospettire Roberto, cosa si inventerà questa volta? Certo è che la perfida Martinelli proverà a rispedire la madre di Tommaso al suo paese d'origine.

Spoiler Upas: Manuela incontra Costabile

Manuela tornerà ad avere il suo spazio nelle nuove puntate di Un posto al sole. La ragazza crederà che fra lei e Niko possa riaccendersi la fiamma, ma in realtà si tratterà solo di una illusione. Proprio quando sarà abbattuta, qualcuno arriverà a tirarle su il morale. Un nuovo incontro sarà destinato a far battere il cuore della gemella di Micaela e si tratterò di Costabile.

In un primo momento la donna non vorrà lanciarsi in una nuova relazione, ma accadrà qualcosa che le scompiglierà le intenzioni iniziali.

Guido pizzicato con un'altra e accusato di tradimento

La crociera tanto agognata avrà inizio, anche se fra Mariella e Salvatore continuerà a esserci della distanza. Guido, che dovrà trascorrere il tempo con Sergio, si ritroverà in grossi guai a causa delle trasgressioni del poliziotto. A quanto pare verrà pizzicato con qualcuna e sarà accusato dalla moglie di essere un traditore. Trattandosi di un fraintendimento, il vigile cercherà di chiarire con Mariella e le confesserà tutta la verità su Sergio Massaro. Sarà così che la donna inizierà ad aprire gli occhi e a godersi la crociera insieme al marito.

Giulia soffre di solitudine, Luca potrebbe star male

Angela, Franco e Bianca saranno in punto di partenza per Agrigento, dove la donna inizierà un nuovo incarico di lavoro. Giulia Poggi inizierà a temere la solitudine, in quanto in casa non ci sarà nessuno a farle compagnia. Nel frattempo Luca De Santis, il quale ha da poco assunto il ruolo di primario all'ospedale San Filippo, inizierà ad accusare qualcosa che sembrerà indicare un grave problema di salute.