Un posto al sole continua a tenere alti i riflettori sul triangolo formato da Marina, Roberto e Lara, e nelle prossime puntate si dovrebbe arrivare a una resa dei conti. Sono settimane che la signora Martinelli ha in pugno Ferri sfruttando il piccolo Tommaso e nelle puntate dall'8 al 12 maggio il suo piano sembrerà avere sempre più successo. Presto, però, Lara potrebbe essere smascherata e a quel punto ci sarà da capire cosa ne sarà del bambino. Non si esclude che possa esserci un lieto fine con un'adozione da parte di Marina e Roberto.

Anticipazioni Un posto al sole: Lara sempre più spietata e pronta a prendere il posto di Marina

Le anticipazioni di Un posto al sole della settimana dall'8 al 12 maggio parlano di una forte crisi tra Marina e Roberto. Proprio come desiderava Lara, la signora Giordano lascerà Palazzo Palladini. Questo succederà perché, grazie al registratore che ha messo di nascosto nella tasca del marito, Marina ascolterà una conversazione con Lara che non le piacerà affatto. Il piano della signora Martinelli procederà a gonfie vele e, dopo il viaggio a Firenze con Roberto, la donna ricomincerà a sperare in un ritorno con lui. Non a caso, appena Marina andrà via, Lara sarà pronta a presentarsi a casa Ferri con Tommaso, decisa a prendere il suo posto.

Il piano di Lara sembrerà funzionare, ma presto ci sarà la resa dei conti

Nelle prossime puntate tuttavia il piano di Lara potrebbe crollare, perché la donna sta usando il bambino per tenere stretto a sé Roberto e prima o poi tutto emergerà. Tommaso sta assumendo una sostanza non ancora resa nota che gli provoca dei malori e i medici non ci metteranno molto a scoprirlo.

Ferri non si fermerà e continuerà a indagare a fondo sullo stato di salute di quello che crede suo figlio. Cosa succederà quando Lara sarà smascherata? Il piccolo Tommaso non è in realtà il figlio di Roberto, ma l'imprenditore ha dimostrato di amarlo molto e potrebbe non voler rinunciare a lui.

Roberto potrebbe restare con Tommaso anche quando Lara sarà smascherata

Dopo aver saputo di essere diventato padre, Roberto ha riconosciuto subito Tommaso e non si esclude che quando l'inganno di Lara verrà a galla l'imprenditore non voglia allontanarsi dal bambino. Una soluzione potrebbe essere quella di proporre a Marina di adottarlo e formare quella famiglia che non hanno mai avuto. La signora Giordano è una donna che ha sempre messo la carriera al primo posto e sembrerebbe poco adatta al ruolo di madre, ma nelle ultime settimane ha mostrato un altro lato di sé. Spesso Marina ha vissuto come un limite il fatto di non aver avuto figli e si è sentita inadeguata rispetto a Lara che aveva invece avuto un bambino. Molto presto, quindi, potrebbe esserci una svolta positiva a questa brutta vicenda.