Ci saranno molte novità a Un posto al sole nella settimana dal 5 all'8 giugno. Secondo le anticipazioni al centro delle trame ci sarà la malattia di Luca De Santis. Il medico continuerà a nascondere ai suoi cari il suo problema, ma presto Michele troverà i farmaci e gli chiederà spiegazioni. Nel frattempo Alberto incontrerà di nuovo Diana, mentre Clara sarà decisa a voltare pagina ed Eduardo potrebbe approfittarne. Ci saranno novità anche per Niko, che inizierà a guardare Manuela con altri occhi proprio quando lei sarà vicina a Costabile. Lara riuscirà nel suo intento e Ida sarà in procinto di partire, liberandola dall'angoscia delle ultime settimane.

Anticipazioni Un posto al sole: Clara decisa a voltare pagina

Le anticipazioni di Un posto al sole della settimana dal 5 all'8 giugno raccontano che ci saranno delle novità che riguardano Luca De Santis. Mentre Giulia ripenserà ai momenti felici trascorsi con il suo ex, lui dovrà affrontare un problema molto grave che riguarda la sua salute. Il segreto del medico non durerà a lungo, perché Michele troverà il flacone di medicinali e gli chiederà spiegazioni. A quel punto Luca confiderà all'amico di essere gravemente malato e si appresterà a prendere servizio come primario al San Filippo. Nel frattempo Clara sembrerà decisa a restare lontana da Alberto ed Eduardo potrebbe approfittarne. Palladini, invece, avrà occasione di rivedere Diana in un incontro di lavoro.

Anticipazioni settimana 5-8 giugno: Lara riuscirà ad averla vinta con Ida

Le puntate di Un posto al sole della settimana dal 5 all'8 giugno vedono in primo piano anche Ida che, nonostante la sua determinazione, sarà costretta a cedere alle richieste di Lara. La madre del piccolo Tommaso si preparerà a ripartire per la Polonia senza il suo bambino e la signora Martinelli sarà felice di avere salvato il suo grande segreto.

Le trame non specificano come farà Lara a liberarsi della donna, ma è probabile che riesca a ricattarla in modo da non lasciarle scelta.

Eugenio e Viola distanti, Niko guarderà Manuela in modo diverso

Le anticipazioni di Un posto al sole rivelano che Niko inizierà a guardare Manuela con occhi diversi, ma tra i due sorgerà un grosso ostacolo.

La sorella di Serena sarà molto presa dalla conoscenza di Costabile e l'intesa tra i due crescerà giorno per giorno. Qualcuno ci rimarrà molto male ed è molto probabile che si tratti di Niko. Nel frattempo tra Eugenio e Viola le cose non andranno affatto bene, e Ornella si accorgerà subito della distanza tra i due coniugi. Sia il magistrato che la moglie saranno troppo distratti e presi dai loro impegni, mettendo da parte la vita di coppia in un momento così delicato. Infine ci sarà il ritorno di Mariella e Guido dalla crociera, che terminerà nel migliore dei modi, ma ad attendere la coppia ci sarà Salvatore.