Le anticipazioni di Un posto al sole delle puntate dal 29 maggio al 1 giugno 2023 in onda su Rai 3 si concentrano su Lara e il suo piano per incastrare Roberto. Ida, la vera mamma di Tommy, ha deciso di raggiungere Napoli per riprendere suo figlio e lo ha fatto sapere a Martinelli, che ora trema. Ferri ha notato il suo nervosismo, spia di un segreto che presto verrà alla luce. Nei prossimi episodi infatti, Ida sarà l'artefice della disfatta di Lara.

Nel frattempo, per Luca De Santis, rientrato a Napoli per lavorare come primario, si presenta un grave problema di salute, che cosa sta succedendo?

Un posto al sole puntate 29 maggio - 1 giugno 2023: le anticipazioni

Nelle prossime puntate della soap scopriamo che Marina (Nina Soldano) non rientrerà a Napoli perché stanca di essere messa da parte da Roberto. La sua assenza dà modo a Lara di continuare con il suo piano per far capitolare Ferri (Riccardo Polizzy Carbonelli). Peccato che Ida (Marta Anna Borucinska) la vera mamma di Tommaso stia per arrivare a Napoli.

Ida vuole suo figlio e Lara non ha altra soluzione se non quella di convincerla a mantenere il segreto. Non sarà sufficiente per una madre desiderosa di riprendere il frutto del suo amore.

Nel frattempo, Mariella e Guido partono per la loro crociera, ma una persona rischia di rovinare la loro ritrovata serenità.

Upas spoiler puntate dal 29 maggio al 1 giugno: Luca ha una grave malattia?

Continuando con le anticipazioni di Un posto al sole Giulia (Marina Tagliaferri) sarà affranta e pervasa da un senso di solitudine dopo che si appresterà a salutare Angela (Claudia Ruffo) e Franco (Peppe Zarbo), che si apprestano a lasciare Napoli per qualche tempo.

Nel frattempo Luca De Santis (Luigi Di Fiore), farà preoccupare per alcuni crolli emotivi che avrà sul lavoro, campanello d'allarme per un più grave problema di salute: che cosa sta succedendo al dottore?

Lara sta per essere smascherata da Ida

Manuela cerca di dimenticare Niko conoscendo altri ragazzi, ma non sembra la soluzione giusta.

Constabile, però, pare aver fatto colpo su di lei.

Infine, le anticipazioni di Un posto al sole svelano che Lara sta per essere smascherata da Ida la vera mamma di Tommaso. Martinelli proverà a rispedirla in Polonia, ma non ci riuscirà. Al contrario, la sua insistenza sarà talmente forte da rischiare, con un suo gesto, di far venire a galla tutta la verità su Tommaso proprio davanti a Roberto.

Arriva dunque il momento della resa dei conti tra Lara e Ferri? Non resta che guardare le puntate di Upas in onda su Rai 3. Ricordiamo che la soap opera non verrà trasmessa venerdì 2 giugno. Per guardare invece le repliche basta accedere al portale RaiPlay.