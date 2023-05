Cosa succederà nelle prossime puntate di Un posto al sole in onda prossimamente su Rai 3? Al centro dell'attenzione continueranno ad esserci le vicende di Lara, la quale potrebbe ritrovarsi messa alle strette per le sue clamorose bugie legate al piccolo Tommaso.

E, questa volta, la donna potrebbe arrivare a perdere le staffe e il lume della ragione, al punto da arrivare a fare del male anche al bambino stesso.

Le bugie di Lara potrebbero venire a galla nelle prossime puntate di Un posto al sole

Nel dettaglio, l'appuntamento con le prossime puntate di Un posto al sole promette grandi colpi di scena e sorprese nella fascia serale di Rai 3.

Al centro dell'attenzione ci saranno ancora le vicende di Lara, la quale continuerà a portare avanti il suo terribile piano diabolico ai danni di Roberto, ingannandolo miseramente in merito al caso del piccolo Tommaso.

Roberto, infatti, continuerà a credere che il bambino sia suo figlio a tutti gli effetti, inconsapevole del fatto di essere solo preso in giro da quella donna che sta facendo di tutto per allontanarlo da sua moglie Marina.

Lara potrebbe fare del male a Tommaso nelle nuove puntate di Un posto al sole

Ma, nel corso delle prossime puntate di Un posto sole, le cose potrebbero mettersi male per Lara. In scena, infatti, arriverà una donna misteriosa che sembra sapere tutta la verità sul conto di Tommaso: non si esclude che possa trattasi della mamma naturale del bambino, la quale potrebbe ritornare in città per far emergere la verità sul suo bambino.

E, a quel punto, la situazione per Lara potrebbe assumere una piega del tutto inaspettata. Al centro delle trame della soap opera, potrebbe esserci lo "smascheramento" della perfida e astuta Martinelli.

La donna potrebbe ritrovarsi messa con le spalle al muro e, a quel punto, costretta a confessare la verità sulle sue bugie.

Ma non è finita qui, perché Lara potrebbe attuare l'ennesimo piano diabolico che questa volta rischierebbe di mettere a repentaglio anche la vita del piccolo Tommaso stesso.

Il piccolo Tommaso rischia la vita nella soap Un posto al sole?

Non si esclude, infatti, che la donna possa accanirsi nei confronti del bambino, al punto da arrivare a fargli del male.

Del resto, già in passato, non si era fatta problemi ad avvelenare Tommaso per farlo stare male e attirare l'attenzione di Roberto Ferri, allontanandolo così da sua moglie Marina.

Il finale di questa intricata vicenda, quindi, potrebbe essere a dir poco amaro e Lara potrebbe ritrovarsi a dover pagare il suo conto con la giustizia nel corso dei prossimi appuntamenti di questa fortunatissima edizione della soap opera serale in onda su Rai 3.