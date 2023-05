Le nuove anticipazioni di Un Posto al sole svelano importanti dettagli sul triangolo formato da Marina, Lara e Roberto e alla fine della settimana dal 15 al 19 maggio potrebbe esserci una svolta. Il piano di Lara, infatti, proseguirà a favore della signora Martinelli, ma ci sarà una donna misteriosa e trasandata che guarderà la foto del bambino e potrebbe far saltare tutti i progetti. Infine, una telefonata spegnerà l'aria soddisfatta e l'entusiasmo di Lara a un passo dal suo obiettivo. La donna misteriosa potrebbe smascherare le bugie di Lara.

Anticipazioni Un Posto al sole: Roberto si lascerà andare con Lara

Le anticipazioni di Un posto al sole dal 15 al 19 maggio raccontano che Lara porterà avanti il suo piano approfittando dell'assenza di Marina, partita da sola per Londra. La signora Martinelli porterà il piccolo Tommaso, appena dimesso dall'ospedale, a casa di Roberto e lui sarà felicissimo di rivederlo. Questa sarà una buona occasione per Lara che tenterà di sedurre Ferri e riuscirà nel suo intento. Roberto cederà al corteggiamento della sua ex compagna e si baceranno. Subito dopo, tuttavia, Ferri sembrerà pentito per essersi lasciato andare.

Anticipazioni settimanali dal 15 al 19 maggio: Roberto pentito per aver tradito Marina

Le puntate di Un Posto al sole dal 15 al 19 maggio vedranno ancora in primo piano Lara che approfittando della partenza di Marina andrà a casa Ferri e sedurrà Roberto. L'imprenditore si pentirà subito di aver baciato Lara e penserà a sua moglie che ha lasciato Napoli proprio a causa della sua arrendevolezza nei confronti della signora Martinelli.

Roberto si renderà conto che Marina non aveva tutti i torti a dubitare della sua fedeltà e capirà che avrebbe dovuto dedicare più tempo alla sua famiglia.

La sconfitta per Lara potrebbe arrivare a un passo dal traguardo

Le nuove anticipazioni di Un Posto al sole rivelano che nella settimana dal 15 al 19 maggio Roberto rientrerà dal lavoro e troverà sua figlia Cristina annoiata che gioca con il cellulare.

Ferri penserà di far incontrare a sua figlia il piccolo fratellino e per questo chiamerà Lara e organizzerà tutto, Vedere la sua bambina giocare con il piccolo Tommaso riempirà il cuore di Roberto di gioia e Lara noterà l'emozione di Ferri. Per la signora Martinelli la partita sembrerà vinta e lei sarà soddisfatta per il risultato ottenuto. Tutto, però, a breve cambierà all'improvviso perché qualcuno potrebbe far saltare i piani di Lara. Una donna misteriosa e trasandata, infatti, stringerà tra le mani la foto del piccolo Tommaso appena nato e la guarderà. Infine arriverà una telefonata che spegnerà tutto l'entusiasmo di Lara: il suo piano potrebbe avere le ore contate.