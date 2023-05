Maria De Filippi toglierà spazio ad Alfonso Signorini nella prossima stagione televisiva Mediaset 2023/2024? Le prime indiscrezioni sui palinsesti di Canale 5 rivelano che potrebbe esserci spazio per una serie di importanti novità legate in primis alla fascia del prime time.

A entrare in scena potrebbe essere De Filippi con una versione serale di Uomini e donne, il dating show dei sentimenti che tutti i giorni appassiona una media di quasi tre milioni di spettatori nella fascia del primo pomeriggio.

L'appuntamento con Uomini e donne confermato nella stagione tv 2023/2024 di Canale 5

Le prime indiscrezioni sui nuovi palinsesti Mediaset rivelano che Uomini e donne è confemato nella fascia del daytime pomeridiano.

La trasmissione dei sentimenti di Maria De Filippi tornerà ad accendere la fascia del pomeriggio dopo la stagione trionfante che si è appena conclusa, con punte che hanno raggiunto anche il 33% di share.

Maria De Filippi e la sua squadra di autori stanno lavorando per mettere a punto quelle che saranno le novità della prossima stagione: non sono esclude diverse new entry per quanto riguarda il trono over, così come ci sarà spazio per l'arrivo dei nuovi tronisti pronti a mettersi in gioco per cercare il grande amore della loro vita.

Maria De Filippi aarriva in prime time anche con Uomini e donne?

In vista della prossima stagione televisiva si vocifera che Maria De Filippi possa mettere a punto anche una versione speciale di Uomini e donne.

L'appuntamento con il talk show dei sentimenti potrebbe trovare spazio anche nel prestigioso prime time della rete ammiraglia Mediaset.

A quanto pare lo scopo sarebbe quello di realizzare una puntata speciale del programma, che una volta a settimana troverebbe spazio anche nella fascia serale.

Al centro dell'attenzione ci sarebbero sempre le vicende dei protagonisti del trono over e classico, che già durante i pomeriggi appassionano milioni di spettatori.

Grande Fratello Vip, Maria De Filippi ruba una serata ad Alfonso Signorini?

Una iniziativa che, nel caso in cui dovesse andare in porto, toglierebbe spazio al Grande Fratello Vip, la cui ottava edizione è prevista da settembre su Canale 5.

A quanto pare Maria De Filippi potrebbe togliere spazio a uno degli appuntamenti serali con il reality show condotto da Alfonso Signorini.

In questo modo la conduttrice "ruberebbe" una serata al Grande Fratello Vip 8, che tornerebbe così alla programmazione standard, la quale prevede un solo appuntamento a settimana nel prime time della rete ammiraglia Mediaset.