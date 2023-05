Il palinsesto della prossima stagione televisiva Mediaset potrebbe essere caratterizzato dallo sbarco di Uomini e donne in prime time.

La storica trasmissione dei sentimenti di Maria De Filippi, in grado di appassionare ogni giorno una media di quasi tre milioni di fedelissimi, potrebbe conquistare la prestigiosa fascia serale togliendo spazio al Grande Fratello di Alfonso Signorini, confermato comunque nel palinsesto della prossima stagione televisiva.

Da settembre, Uomini e donne potrebbe sbarcare in prima serata su Canale 5

Nel dettaglio, l'appuntamento con Uomini e donne è confermato per settembre nella fascia del pomeriggio ma, questa volta, oltre alla consueta programmazione del talk show in daytime, potrebbe associarsi anche quella in prima serata.

A quanto pare, infatti, in casa Mediaset si starebbe valutando la possibilità di far approdare la trasmissione dei sentimenti anche nel prestigioso slot serale.

In questo caso, quindi, Maria De Filippi e i protagonisti del suo seguitissimo show, manterrebbero la consueta programmazione in daytime, dal lunedì al venerdì e in più ci sarebbe anche una puntata speciale in prime time.

Maria De Filippi pronta a conquistare la prima serata con Uomini e donne

Del resto non sarebbe la prima volta che Uomini e donne sbarcherebbe in prime time, dato che già nel 2019, la trasmissione era stata "testata" nella fascia serale con quattro appuntamenti speciali dedicati alle scelte dei tronisti di quella edizione.

Un esperimento che ottenne dei buoni risultati dal punto di vista auditel, con una media di spettatori che aveva superato la soglia dei tre milioni fissi a settimana e punte del 18% di share.

Da settembre, quindi, la trasmissione del pomeriggio potrebbe riconquistare la fascia del prime time ma questa volta non si tratterebbe di appuntamenti speciali, bensì di una puntata fissa da mandare in onda in prime time ogni settimana.

I protagonisti del trono over e quelli del trono classico, quindi, conquisterebbero anche la fascia del prime time, togliendo spazio al Grande Fratello.

Grande Fratello sostituito da Uomini e donne a settembre? Le indiscrezioni sul palinsesto Mediaset

A quanto pare, infatti, nel palinsesto della prossima stagione televisiva Mediaset, il reality show condotto da Alfonso Signorini dovrebbe tornare alle origini.

Nel cast dovrebbero esserci persone "nip" e questa volta non ci dovrebbe essere spazio per la doppia puntata serale su Canale 5.

Il Grande Fratello, infatti, potrebbe andare in onda con un singolo appuntamento settimanale e al suo posto ci sarebbe spazio per la messa in onda di Uomini e donne nella fascia di prime time.