Alessandra Somensi torna a parlare dopo la fine della sua relazione "lampo" con Luca, nata a Uomini e donne. I due si sono conosciuti all'interno della trasmissione del pomeriggio di Maria De Filippi, decidendo poi assieme di viversi lontani dai riflettori mediatici.

Peccato, però, che la relazione non sia mai decollata e pochi giorni dopo il fatidico sì in studio, si sono detti addio definitivamente, non senza polemiche e con qualche stoccata di troppo sui social.

Alessandra rompe il silenzio su Luca Daffrè dopo Uomini e donne

Nel dettaglio, la relazione tra Luca e Alessandra nata a Uomini e donne è terminata in tempi record.

A meno di una settimana dalla registrazione della scelta, i due annunciarono sui social la fine della loro relazione.

L'ex tronista non risparmiò degli attacchi nei confronti della ragazza, dando adito ad alcune segnalazioni che riguardavano Alessandra e il suo ex fidanzato.

La ragazza, però, ha subito smentito i fatti, rigettando al mittente tutte le accuse e in una recente intervista concessa a Lorenzo Pugnaloni, non ha risparmiato l'ennesima frecciatina nei confronti dell'ex tronista del talk show di Maria De Filippi.

'Mi ha messa in cattiva luce', Alessandra smaschera Luca dopo l'addio fuori da Uomini e donne

"Non ho più avuto modo di sentirlo, mi sarebbe piaciuto avere un confronto soprattutto dopo che ho visto che lui ha creduto alle segnalazioni e non ha chiesto prima a me, ma si è rivolto al web, mettendomi in cattiva luce", ha sentenziato Alessandra puntando il dito contro Luca.

Insomma, la ragazza non ha gradito la presa di posizione dell'ex tronista di Uomini e donne che, sui social, ha messo in discussione la sua serietà, tanto da far intendere che la relazione fosse finita perché Alessandra era ancora invaghita del suo ex fidanzato.

Tuttavia, nonostante la fine brusca di questa relazione, Alessandra non nasconde che le piacerebbe poter avere un confronto civile con Luca, pur consapevole del fatto che entrambi sono troppo orgogliosi per fare il primo passo.

'Tronista? Perché no', Alessandra Somensi direbbe sì a Maria De Filippi

Intanto, in vista della prossima edizione di Uomini e donne, Alessandra non nasconde che le piacerebbe poter avere una seconda chance e magari mettersi in gioco come tronista.

"Perché no? Trovare davvero un ragazzo per me, una relazione semplice, reciproca, leggera e con una persona che ci tiene davvero al fatto che io stia bene", ha dichiarato Alessandra pronta ad accettare una eventuale proposta da parte della produzione del talk show di Maria De Filippi, in onda nuovamente da settembre su Canale 5 dopo la lunga pausa estiva.