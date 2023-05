Armando Incarnato continua a scatenare il caos tra i fan di Uomini e donne. Il cavaliere della trasmissione dei sentimenti di Maria De Filippi, nel corso delle ultime puntate trasmesse in tv, si è ritrovato protagonista dell'ennesima polemica legata al suo lavoro.

Armando, però, anche questa volta, ha preferito non dare spiegazioni sulla sua professione continuando a mantenere un certo riserbo che ha spazientito i numerosi fan social della trasmissione pomeridiana di Canale 5.

Armando Incarnato tace la verità sul suo lavoro a Uomini e donne

Nel dettaglio, l'appuntamento con le ultime puntate di Uomini e donne trasmesse in tv, è stato caratterizzato dall'ennesima polemica incentrata su Armando Incarnato.

Il motivo? Il cavaliere si è ritrovato messo alle strette da Gianni Sperti, curioso di sapere quale fosse la professione del cavaliere.

Armando ha prima svelato di essere laureato in architettura, dopodiché ha aggiunto di non potersi sbilanciarei oltre e quindi di voler mantenere un certo riserbo sulla sua professione, svelando però che Maria De Filippi sarebbe a conoscenza di tutta la verità.

'Nasconde qualcosa sul suo lavoro', scoppia il caos su Armando a Uomini e donne

Sta di fatto che il mistero resta e, in tantissimi, continuano a chiedersi il perché di questa presa di posizione da parte del cavaliere che sembra quasi voler nascondere qualcosa sulla sua professione.

"È evidente che Armando nasconde qualcosa sul suo lavoro e, in questo modo, non fa altro che alimentare dubbi su questa cosa", ha scritto un fan della trasmissione dopo la messa in onda dell'ultima puntata di Uomini e donne in tv.

"Armando ha qualcosa da nascondere, mi sembra evidente questa cosa, altrimenti non avrebbe problemi, come tutti i comuni mortali, a dire la verità sulla sua professione, evitando ogni tipo di illazioni sul suo conto", ha sbottato un altro commentatore del talk show.

'Armando va cacciato via dal programma', i fan di Uomini e donne polemici

"Ma come si fa a dare ancora fiducia ad un personaggio come Armando? Va cacciato via dalla trasmissione al più presto", ha scritto ancora qualcun altro che spera di vederlo fuori dal parterre del trono over.

"Armando è lì da anni e non viene mai mandato via nonostante le sue cadute di stile.

Perché non prendere provvedimenti al più presto? È chiaro ormai che sta prendendo in giro tutti", ha sentenziato un altro fan della trasmissione di Maria De Filippi.

"Armando laureato in architettura? Ma se non azzecca mai un congiuntivo, ma chi ci crede", ha scritto ancora qualcun altro mettendo in discussione anche il titolo di studio che avrebbe conseguendo il cavaliere di Uomini e donne.