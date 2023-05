Le nuove puntate di Uomini e donne sono confermate nella fascia del pomeriggio di Canale 5 della prossima stagione televisiva.

Il talk show dei sentimenti riprenderà la sua consueta programmazione dopo la sosta estiva che, quest'anno, è cominciata con qualche settimana di anticipo.

Intanto, però, la redazione del programma lavora già alla prossima edizione e a quelle che saranno le novità che saranno proposte al vasto pubblico di Canale 5.

Maria De Filippi pronta a cambiare il cast di Uomini e donne

Nel dettaglio, Uomini e donne continua ad essere il programma cardine della programmazione pomeridiana della rete ammiraglia Mediaset, con una media di spettatori che oscilla tra i 2.8 e i 3 milioni fissi al giorno.

Numeri da record che, anche quest'anno, hanno permesso alla conduttrice di avere la meglio nella gara ascolti del pomeriggio battendo nettamente i programmi competitor in onda nella stessa fascia oraria sulle reti Rai.

I risultati d'ascolto di Oggi è un altro giorno, così come quelli dei talk show in onda nella fascia pomeridiana di Rai 2, non sono stati in grado di battere la concorrenza rappresentata da Maria De Filippi e dal suo talk show.

Previste new entry nel cast: anticipazioni Uomini e donne settembre

E così, dal prossimo settembre 2023, Mediaset tornerà a puntare sulla trasmissione dei sentimenti: la messa in onda è prevista da metà settembre ma, le registrazioni, inizieranno già verso fine agosto.

Intanto emergono le prime indiscrezioni su quello che succederà nel corso della prossima edizione del programma di Canale 5.

A quanto pare, infatti, Maria De Filippi sarebbe pronta a cambiare il cast e a puntare su diverse new entry per rivitalizzare il parterre over.

Nel corso della nuova stagione del programma ci sarà spazio per l'arrivo di nuovi volti che entreranno a far parte del parterre del trono senior e si metteranno così in gioco per cercare di trovare la propria anima gemella.

Gemma non rischia il posto nella nuova edizione di Uomini e donne su Canale 5

Possibili new entry potrebbero esserci che nel parterre degli opinionisti della prossima edizione di Uomini e donne: a quanto pare, infatti, la conduttrice potrebbe decidere di puntare su un quarto volto, da affiancare a Gianni Sperti, Tina Cipollari e Tinì Cansino.

Tuttavia, tornando al parterre del trono over, non mancheranno delle conferme in studio. Una di queste porta il nome di Gemma Galgani.

I fan della dama torinese, onnipresente in trasmissione da oltre un decennio, possono stare tranquilli, perché la sua presenza non è affatto in discussione. Gemma, dal prossimo settembre, continuerà ad essere un volto del trono over.