Ida Platano furiosa sui social dopo gli insulti che sono stati rivolti contro suo figlio. L'ex dama di Uomini e donne ha condiviso il messaggio raccapricciante che le è stato inviato su Instagram da un hater, la quale ha tirato in ballo anche il suo amato bambino.

Tanto è bastato per scatenare la reazione contrariata e furiosa dell'ex dama del trono over, la quale ha perso le staffe e si è schierata furiosamente contro la persona che ha osato tirare in ballo suo figlio.

La furia di Ida Platano dopo il messaggio di un hater: c'entra suo figlio

Nel dettaglio, Ida Platano continua ad essere uno dei volti più popolari e amati di Uomini e donne.

Tuttavia, l'ex dama della trasmissione di Maria De Filippi si ritrova spesso a fare i conti anche con dei messaggi poco carini che le vengono recapitati sui social.

E, in queste ultime ore, Ida ha voluto rendere pubblico un messaggio al vetriolo che le è stato inviato da una sua detrattrice, la quale ha tirato in ballo anche suo figlio, scatenando la reazione contrariata e a dir poco furiosa dell'ex volto del trono over.

Insulti e offese contro Ida Platano e suo figlio: l'ex dama di Uomini e donne furiosa sui social

"Ma non ti vergogni a comportarti così? C'hai un figlio, datti una calmata. Ora si capisce la ragione per il quale tuo figlio è un bastardo senza padre", ha scritto l'hater di Ida sui social.

"Ma chi vuole una donna così ridicola e z...come te. Stai nel programma solo perché non riesci a campare con i tuoi soldi e in più quando non sai come difenderti, piangi a dirotto", ha aggiunto ancora questa persona insultando non solo il figlio della dama ma anche la stessa Ida.

Ebbene, la reazione del volto di Uomini e donne non è stata delle migliori: Ida non solo ha reso pubblico il nome della persone che l'ha insultata, ma si è lasciata andare anche ad un durissimo sfogo, in cui ha ribadito a chiare lettere che nessuno deve permettersi di toccare suo figlio.

'Mio figlio non si tocca, non ha bisogno di un padre', la furia di Ida Platano sui social

"Monnezza siete. Vi ho sempre detto che potete dire qualsiasi cosa, ma mio figlio non si tocca. Mio figlio non è un bastardo", ha sbottato Ida decisamente furiosa e amareggiata per quel messaggio raccapricciante che le è stato rivolto sui social.

"Mio figlio non ha bisogno di un padre, perché sono io il padre e la madre", ha proseguito ancora Ida Platano parlando della sua situazione familiare e ribadendo a chiare lettere che nessuno può permettersi di giudicare e toccare suo figlio.

"Fate veramente schifo, vergognatevi. Schifo, schifo proprio", ha chiosato la dama a dir poco furiosa per gli insulti e le offese gratuite ricevute su Instagram.