Sono passati pochi giorni da quando una storica protagonista di Uomini e donne è finita al centro dell'attenzione mediatica per essere stata derubata. Tramite alcuni video postati sui social, infatti, Ida Platano ha fatto sapere che qualcuno le ha rubato la borsa mentre si trovava a Roma con il fidanzato Alessandro. In queste ore, poi, la dama del Trono Over ha deciso di rispondere a chi ha messo in dubbio la veridicità del suo racconto, e l'ha fatto mostrando anche le prove di quello che è accaduto.

Aggiornamenti sulla protagonista di Uomini e Donne

Neppure una settimana fa tutti i siti hanno riportando la notizia che Ida di Uomini e Donne è stata derubata della sua borsa mentre trascorreva un weekend romantico a Roma. Nei giorni successivi sono stati tanti i video che la dama del Trono Over ha pubblicato su Instagram per lamentarsi dei giri necessari per recuperare documenti d'identità e tutto quello che le era stato sottratto nella capitale.

Sabato 6 maggio, poi, Platano ha deciso di sfogarsi in merito ai messaggi che le hanno inviato alcuni scettici sempre su Instagram.

Per rispondere a chi non ha creduto che è stata davvero vittima di un furto, la bresciana ha postato lo screenshoot di una conversazione che ha avuto con un ragazzo che ha ritrovato parte del contenuto della sua borsa e l'ha avvisata in rete.

Le parole della 'regina' di Uomini e Donne

"Vi metto questa foto non perché mi devo giustificare, ma per far capire che non ho mai inventato nulla e mai lo farò", ha esordito Ida nello sfogo che i siti di Gossip stanno riportando domenica 7 maggio.

La dama di Uomini e Donne c'è rimasta male nello scoprire che alcuni follower hanno pensato che abbia studiato tutto a tavolino per finire al centro dell'attenzione e ha precisato: "Non ho bisogno di fare rumore.

Qui racconto sia le cose belle che mi succedono, che quelle brutte. Non racconterò mai qualcosa che non esiste".

Platano ha attaccato i suoi "detrattori" aggiungendo che sicuramente la mettono in dubbio perché non avrebbero niente di meglio da fare e poi ha ironizzato sulla situazione chiedendosi: "Ma che vi aspettavate? Un video al ladro mentre mi rubava la borsa?

Ma come state? Io sono senza parole".

Iniziano le vacanze di Uomini e Donne

Anche se sono circolate diverse indiscrezioni su una possibile crisi in corso tra lei ed Alessandro, Ida ci ha tenuto a ribadire che il suo nervosismo di questi giorni dipende esclusivamente dal furto che ha subito a Roma e da nient'altro.

La relazione tra la dama e il cavaliere, infatti, procede a gonfie vele e lo scorso 4 maggio ha tagliato il traguardo dei suoi primi 6 mesi: i piccioncini hanno festeggiato anche sui social scambiandosi dolci dediche e pubblicando un video che riassumeva il mezzo anno trascorso in coppia.

Per quanto riguarda il futuro, invece, i fan già sanno che Uomini e Donne sta per fermarsi per l'estate: venerdì 12 maggio andrà in onda l'ultima puntata della stagione (che sarà registrata tra domani e martedì prossimo), poi da lunedì 15 sarà trasmesso "il meglio di" sempre a partire dalle ore 14:45.

Secondo i giornalisti questa chiusura anticipata del dating-show sarebbe legata all'imminente ritorno in tv di Temptation Island: a giugno, infatti, debutterà su Canale 5 la nuova edizione del reality Mediaset ma le riprese inizieranno qualche settimana prima e andranno avanti per circa 21 giorni.

Visto che la redazione che lavora a questi programmi è la stessa, viene da pensare che per evitare "accavallamenti" di registrazioni si sia deciso di far finire un po' prima del solito il format che permette a giovani e non di trovare l'amore.