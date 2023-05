Chi saranno i nuovi tronisti di Uomini e donne che prenderanno parte alla trasmissione dal prossimo settembre?

L'appuntamento con il talk show dei sentimenti di Maria De Filippi resta confermato nella fascia del primo pomeriggio con le nuove puntate che terranno compagnia al vasto pubblico di Canale 5.

Le sorprese non mancheranno e, al centro dell'attenzione, ci sarà in primis la presentazione dei nuovi tronisti che si metteranno in gioco per cercare la loro anima gemella.

Maria De Filippi pronta a tornare in onda con Uomini e donne da settembre

Nel dettaglio, l'appuntamento con Uomini e donne ripartirà a settembre nella fascia del primo pomeriggio di Canale 5 e non mancheranno le sorprese.

Al centro dell'attenzione continueranno ad esserci le vicende dei protagonisti del trono classico e over, pronti a mettersi in gioco per cercare di trovare la loro anima gemella.

Maria De Filippi e la sua squadra di autori in vista di questa nuova edizione del talk show dei sentimenti di Canale 5 potrebbero puntare su volti che sono già noti al grande pubblico della trasmissione pomeridiana.

Maria potrebbe puntare su ex corteggiatori come nuovi tronisti a Uomini e donne

A quanto pare, infatti, l'idea sarebbe quella di puntare su ex corteggiatori che, dopo essere aver partecipato alla trasmissione e fatto i conti con un rifiuto finale, potrebbero avere una seconda chance.

È questo il caso di Alessio Campoli, l'ex corteggiatore di Lavinia Mauro che dopo una doppia esperienza da corteggiatore, potrebbe avere la possibilità di partecipare alla trasmissione come tronista e in tal modo provare a trovare la sua anima gemella, dopo due esperienze che si sono rivelate poco fortunate dal punto di vista sentimentale.

E poi ancora, Maria De Filippi potrebbe puntare anche sul ritorno di Andrea Foriglio, un altro ex volto della trasmissione ben noto al pubblico, in quanto ex corteggiatore di Nicole.

Tra i nuovi tronisti di Uomini e donne ci sarà qualche volto di Temptation Island 2023?

Insomma, alcuni dei nuovi tronisti di questa attesa edizione di Uomini e donne 2023/2024 potrebbero essere "pescati" dal parterre degli ex corteggiatori del talk show pomeridiano di Canale 5.

Tuttavia, come è già capitato nelle precedenti edizioni, non si esclude che accanto ai volti già noti al pubblico possano associarsi quelli inediti e quindi "sconosciuti".

Quest'anno, inoltre, la produzione di Uomini e donne potrebbe puntare anche su qualche volto che parteciperà a Temptation Island, il celebre reality show delle tentazioni che tornerà in onda questa estate nella fascia di prime time della rete ammiraglia Mediaset.