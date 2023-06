Chi ci sarà nel cast della prossima stagione di Uomini e donne 2023/2024? Quali saranno i tronisti che si metteranno in gioco per cercare l'amore nello studio della trasmissione del pomeriggio di Canale 5?

È questa la domanda che iniziano a porsi i fan della trasmissione, che anche quest'anno ha saputo appassionare e conquistare il gradimento del pubblico.

L'appuntamento con il talk show è sospeso fino al prossimo settembre, intanto emergono le prime indiscrezioni su quello che dovrebbe essere il cast.

Chi saranno i prossimi nuovi tronisti di Uomini e donne 2023/2024?

Maria De Filippi riaprirà i battenti della sua trasmissione verso fine agosto, quando ripartiranno le registrazioni del talk show.

I protagonisti del trono over e del classico si ritroveranno in trasmissione per le riprese dei nuovi appuntamenti che andranno in onda da settembre nella fascia del primo pomeriggio.

Le sorprese non mancheranno e al centro dell'attenzione vi saranno in primis le vicende dei nuovi tronisti, che si metteranno in gioco per cercare di conquistare la loro anima gemella.

Da Alessio Campoli a Cristian Di Carlo: i tronisti in lizza per Uomini e donne a settembre

I nomi dei candidati in lizza per il trono di settembre non mancano e tra questi spiccano quelli di alcuni ex volti della trasmissione del pomeriggio, i quali pare che abbiano conquistato il gradimento della conduttrice.

Tra questi spicca il nome di Alessio Campoli, l'ex corteggiatore di Lavinia Mauro, la quale ha scelto di coronare il sogno d'amore con Alessio Corvino.

Alessio avrebbe fatto breccia nel cuore di Maria per la sua sensibilità e per il prossimo settembre potrebbe conquistare una poltrona da tronista in studio.

Anche Cristian Di Carlo avrebbe conquistato il gradimento di Maria De Filippi.

Alice Barisciani in lizza per il trono di Uomini e donne 2023/2024

L'ex corteggiatore di Nicole avrebbe colpito la conduttrice per la sua serietà, soprattutto dopo che ha scelto di eliminarsi dal parterre di pretendenti della tronista per voltare pagina e andare avanti.

Un altro nome emerso in queste ultime settimane è quello di Alice Barisciani, l'ex corteggiatrice di Federico Nicotera.

Anche lei avrebbe colpito la conduttrice e in generale la redazione del talk show per i suoi modi di fare, al punto da poter conquistare una seduta in trasmissione nella prossima edizione.

Come si evolverà la situazione? Uno di questi tre aspiranti tronisti parteciperà per davvero al programma?