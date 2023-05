Pinuccia, ex chiacchieratissima dama di Uomini e donne trono over, debutta coke cantante. E' passato un po' di tempo da quando la dama di Vigevano ha lasciato il parterre della trasmissione dei sentimenti di Maria De Filippi e, da quel momento, in tanti continuavano a sperare di rivederla in video.

Peccato, però, che Pinuccia non abbia più messo piede in trasmissione ma stando alle ultime indiscrezioni, la dama ha scelto di dedicarsi a nuovi progetti, tra cui quello che lo vedrà debuttare nel panorama musicale italiano.

La dama Pinuccia, dopo Uomini e donne, torna al centro dell'attenzione

Nel dettaglio, Pinuccia è stata una delle protagoniste più chiacchierate e discusse dell'ultima edizione di Uomini e donne, dove si è fatta notare in primis per i suoi battibecchi con Tina.

Ad un certo punto, però, la situazione in studio è diventata particolarmente pesante: la dama ha iniziato ad "importunare" con insistenza il cavaliere Alessandro, al punto da far alterare Maria De Filippi.

E, a quel punto, la padrona di casa del talk show ha scelto di mandare via la dama di Vigevano, sostenendo che la sua permanenza in trasmissione era diventata fin troppo sopra le righe.

Pinuccia debutta come cantante: arriva il suo primo singolo estivo

Da quel momento in poi, quindi, Pinuccia ha dovuto abbandonare il parterre del trono over ma in questi mesi sono stati tanti gli spettatori che hanno sperato in un suo possibile ritorno in video.

La "trattativa" non si è mai concretizzata anche se, Pinuccia, ha cercato comunque di mantenere un buon rapporto con i numerosi fan che la seguono e la supportano sui social.

E, proprio in queste ultime ore, è venuta fuori la notizia legata al nuovo progetto musicale che vede protagonista la dama di Vigevano, la quale debutterà ufficialmente nel panorama musicale italiano con un singolo estivo.

I fan di Uomini e donne senza parole per il debutto di Pinuccia come cantante

"Nell'inedita veste di cantante, presenta il suo primo singolo dal titolo "Uomini e donne", un brano inedito dal sapore estivo e al ritmo travolgente che ci invita a ballare insieme a lei", si legge nel comunicato stampa in cui viene annunciato il nuovo progetto dell'ex dama del trono over.

La notizia del debutto di Pinuccia nel mondo della musica ha lasciato senza parole i fan della trasmissione di Canale 5.

"Ma in che senso Pinuccia ha inciso un brano estivo? Grazie Maria per aver creato questi "mostri sacri", ha scritto un commentatore sui social.

"Ditemi che siamo su scherzi a parte. Pinuccia è diventata una cantante?" ha scritto ancora qualcun altro dopo aver appreso la notizia del debutto della dama di U&D nel panorama musicale.