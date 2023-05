L'appuntamento con Uomini e donne troverà spazio nella programmazione Mediaset della prossima stagione televisiva 2023/2024.

Il talk show dei sentimenti di Maria De Filippi continuerà a essere uno degli appuntamenti di prestigio del daytime pomeridiano di Canale 5, molto amato dal pubblico che anche quest'anno ha premiato la trasmissione con ottimi ascolti.

Le sorprese non mancheranno e una di queste potrebbe essere legata alla dama Ida Platano, la quale potrebbe rimettere piede in studio, ma in una veste diversa.

Il ritorno di Uomini e donne nella fascia pomeridiana 2023/2024 di Canale 5

Le nuove puntate di Uomini e donne sono confermate nella fascia del pomeriggio della prossima stagione televisiva Mediaset.

Il talk show continuerà a tener compagnia al pubblico di Canale 5 dopo una stagione decisamente trionfante dal punto di vista auditel, che si è conclusa nel migliore dei modi.

Il talk show di Maria De Filippi ha registrato una media di quasi tre milioni di spettatori con le puntate conclusive dedicate alle scelte dei tronisti in carica, raggiungendo il 29% di share e picchi del 35%.

Retroscena Uomini e donne settembre: chi ritorna nel cast del trono over

L'ennesima stagione trionfante per la conduttrice, che intanto è già alle prese con la preparazione della prossima edizione in onda da settembre.

Le sorprese non mancheranno: in studio è previsto l'arrivo di nuovi volti che andranno a popolare il parterre del trono over.

New entry arricchiranno così il cast e si affiancheranno a quelli che ormai sono i volti storici della trasmissione pomeridiana di Canale 5, come nel caso di Gemma Galgani e Armando Incarnato, pronti a tener banco con le novità legate alla loro vita privata.

Ida Platano potrebbe tornare in una veste inedita: retroscena Uomini e donne settembre

In questa nuova edizione di Uomini e donne potrebbe esserci spazio anche per un ritorno che non passerebbe affatto inosservato.

A quanto pare Maria De Filippi potrebbe decidere di puntare nuovamente sulla presenza della dama Ida Platano, uno dei volti più chiacchierati di sempre nella storia della trasmissione.

La dama siciliana potrebbe prendere parte spesso alle puntate del trono over, nelle vesti di "consigliera" al fianco di Gianni e Tina. In questo modo si ritroverebbe a commentare non solo le vicende della sua amica Gemma, ma anche quelle del suo ex Riccardo Guarnieri e della sua "nemica" Roberta Di Padua.