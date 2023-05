Uomini e donne chiude in anticipo di due settimane e si avvicinano le registrazioni finali di questa stagione di grande successo del talk show condotto da Maria De Filippi.

L'appuntamento con la storica trasmissione dei sentimenti anche quest'anno ha dominato la scena dal punto di vista degli ascolti con una media di spettatori che supera la soglia quotidiana dei 2.8 milioni al giorno e punte del 30% di share.

Tuttavia, contrariamente a ogni aspettativa dei fan, quest'anno la trasmissione del pomeriggio di Canale 5 saluterà il suo pubblico con netto anticipo rispetto al previsto.

Ultime registrazioni Uomini e donne previste l'8 e 9 maggio 2023

L'appuntamento con le ultime registrazioni di Uomini e donne è previsto per le giornate dell'8 e 9 maggio 2023.

Sono questi i due giorni in cui i protagonisti del trono classico e over si ritroveranno di nuovo in studio per le riprese finali di questa stagione.

Uno stop decisamente anticipato per il talk show, che in un primo momento doveva andare in onda su Canale 5 fino a fine maggio 2023.

In casa Mediaset, però, c'è stato un cambio programmazione e quest'anno il talk show di Maria De Filippi saluterà il suo pubblico con netto anticipo.

La scelta di Nicole e Luca nelle ultime registrazioni di Uomini e donne

Le due registrazioni finali di lunedì 8 e martedì 9 maggio andranno a coprire l'ultima settimana di programmazione del talk show su Canale 5, ossia quella che va dal 9 al 12 maggio.

Il prossimo venerdì pomeriggio, quindi, calerà il sipario su questa edizione di Uomini e donne: dalla settimana successiva ci sarà spazio per un best of di quest'anno, con i momenti salienti che hanno contrassegnato l'edizione che sta per concludersi.

Intanto, nel corso delle ultime registrazioni di quest'anno, ci sarà spazio per le scelte finali di Luca e Nicole: i due tronisti rimasti in trasmissione dovranno affrettare i tempi e svelare il nome del pretendente col quale intendono costruire una relazione fuori dal contesto televisivo.

Perché Uomini e donne chiude prima

In attesa di scoprire quali saranno le scelte finali di due tronisti, si vocifera che dietro questa decisione di chiudere anticipatamente Uomini e donne ci sarebbe la necessità di iniziare i "lavori" per la nuova edizione di Temptation Island.

Il reality show delle tentazioni tornerà in onda questa estate in prime time su Canale 5 e sarà curato sempre dal gruppo di lavoro di Maria De Filippi, che si occupa già delle trasmissioni in cui la conduttrice compare in video.

Le riprese di Temptation Island 2023 dovrebbero iniziare verso fine maggio e per tale motivo si sarebbe scelto di sospendere in anticipo Uomini e donne.