Continuano a rincorrersi le voci sull'edizione 2023/2024 di Uomini e donne. In questi giorni di fine maggio, ad esempio, Lorenzo Pugnaloni ha aggiornato fan e curiosi su quello che potrebbe accadere dopo l'estate, quando ricominceranno le registrazioni del dating-show. Oltre a ipotizzare il cast giovane del format (si parla di una "non scelta" e di almeno tre volti nuovi sul trono), il blogger ha fatto sapere che tra qualche mese potrebbe esserci un ritorno alle origini, ovvero con la separazione delle due versioni.

Aggiornamenti sul futuro di Uomini e Donne

Ci sarebbero già lavori in corso per la prossima stagione di Uomini e Donne: la redazione starebbe pensando a quello che accadrà da fine agosto, quando gli studi Elios riapriranno i battenti.

Un rumor che ha trovato conferme anche nelle recenti parole del blogger Pugnaloni, ad esempio, sostiene che l'edizione 2023/2024 del dating-show potrebbe debuttare con una serie di cambiamenti.

Lo storico meccanismo del programma di Maria De Filippi, dunque, potrebbe un po' variare e tornare a quello che era prima della pandemia: Lorenzo, infatti, non esclude che i troni Classico e Over potrebbero essere separati in puntate registrate in diversi giorni della settimana.

Chi resterà nel parterre di Uomini e Donne

Non è la prima volta che in rete circola la voce sul possibile ritorno al passato di Uomini e Donne: fino a qualche anno fa, infatti, Maria De Filippi dedicava registrazioni differenti alle due diverse versioni del suo format.

Il discreto successo che hanno ottenuto i protagonisti del trono Classico 2022/2023 (le scelte più seguite sono state quelle di Federico Nicotera e Lavinia Mauro), sta portando gli addetti ai lavori a prendere in considerazione l'ipotesi di separarli dai senior.

Questa mossa potrebbe favorire anche il riavvicinamento dei telespettatori ai tronisti e alle storie d'amore che nasceranno esterna dopo esterna, cosa che è andata un po' a perdersi nelle ultime edizioni.

Sempre secondo Pugnaloni, a cercare l'amore sulla poltrona rossa dovrebbero essere almeno in quattro: una "non scelta" (quindi un ex corteggiatore che è stato rifiutato) e altri volti nuovi pronti a mettersi in gioco davanti alle telecamere.

Novità in arrivo a Uomini e Donne

Anche nel cast del Trono Over potrebbero esserci dei cambiamenti: dopo l'estate, infatti, alcuni "veterani" potrebbero non essere riconfermati e i nomi più indicati ci sarebbero quelli di Aurora Tropea, Carla Belotti ed Elio Servo.

Qualora non dovessero trovare l'amore durante le vacanze, tutti gli altri volti storici del parterre di Uomini e Donne dovrebbero tornare a settembre: Armando Incarnato, Riccardo Guarnieri, Roberta Di Padua e Gemma Galgani sarebbero ancora fondamentali per la redazione del format.

La versione senior del dating-show di Maria De Filippi, però, potrebbe ripartire anche da qualche vecchia conoscenza: nell'ultimo periodo si vocifera che Giorgio Manetti sarebbe pronto a rivestire i panni di cavaliere, per la gioia sia del pubblico a casa che della sua ex fidanzata.

Interpellata dai giornalisti sulla reazione che avrebbe nel ritrovarsi faccia a faccia con il "gabbiano", la dama 73enne ha detto che non sa prevederlo con così tanto anticipo, ma che non esclude che questo possa avvenire in futuro.

Si parla anche di un possibile rientro in studio di Barbara De Santi, anche lei personaggio amatissimo ma soprattutto centrale nelle dinamiche più interessanti del Trono Over di qualche anno fa.