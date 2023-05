Che fine ha fatto Tina Cipollari dopo l'ultima edizione di Uomini e donne? È passato quasi un mese da quando la trasmissione di Maria De Filippi ha chiuso i battenti con le puntate inedite su Canale 5.

Da quel giorno, Tina ha fatto perdere le sue tracce, rifugiandosi in un religioso silenzio social che preoccupa un po' di fan della celebre e amata opinionista del talk show pomeridiano di Canale 5.

Tina ha fatto perdere le sue tracce dopo la fine di Uomini e donne in tv

Nel dettaglio, anche quest'anno Tina è stata uno dei volti indiscussi di Uomini e donne.

Con i suoi commenti e i suoi giudizi al vetriolo, l'opinionista ha tenuto banco in tutte le puntate della trasmissione, scatenando polemiche non solo in studio ma anche tra i fan social della trasmissione.

Proprio i sostenitori di Tina, sono un po' preoccupati per il religioso silenzio dell'opinionista che, da quando ha chiuso la stagione di Uomini e donne, non si è fatta più vedere su Instagram.

Tina ha fatto perdere le sue tracce: l'ultimo post risale al 30 aprile e, da quando sono terminate le registrazioni del programma, non è più intervenuta neppure attraverso le stories di Instagram.

Il silenzio di Tina dopo Uomini e donne: l'opinionista sparisce dai social

Insomma il silenzio di Tina non è passato inosservato e in tanti si chiedono che fine abbia fatto.

Situazione diversa per Gianni Sperti che, quasi quotidianamente, pubblica qualcosa sul suo profilo Instagram e cerca di mantenere un rapporto diretto e costante con i suoi numerosi fan.

In attesa di scoprire se Tina uscirà di nuovo allo scoperto nel corso dei prossimi giorni, emergono già le prime indiscrezioni sulla prossima stagione di Uomini e donne.

Gianni e Tina sono stati ufficialmente riconfermati in studio: i due opinionisti torneranno in trasmissione, così come ha ribadito Maria De Filippi nel corso dell'ultima puntata di questa edizione, durante la quale ha confermato anche Tinì Cansino, terza opinionista del talk show dei sentimenti.

Le prime indiscrezioni sulla prossima stagione di Uomini e donne su Canale 5

Per quanto riguarda il trono over, è confermata la presenza in studio di Gemma Galgani. La dama torinese, contrariamente ad ogni aspettativa, continuerà ad essere uno dei volti di punta della trasmissione pomeridiana di Maria De Filippi.

Gemma proseguirà la ricerca del suo principe azzurro, dopo i fallimenti registrati nel corso dell'ultima edizione, decisamente poco fortunata per la dama torinese.

Tra i volti confermati a settembre, spiccherebbero anche i nomi di Armando e Riccardo: i due volti storici del parterre maschile di Uomini e donne torneranno a mettersi in gioco.