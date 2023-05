Un Posto al sole prosegue con nuovi appuntamenti e il mese di giugno vedrà i protagonisti di Palazzo Palladini festeggiare lo scudetto del Napoli. Un evento così importante non poteva essere ignorato dalla soap partenopea sempre al passo con i tempi e pronta a parlare dei tempi di maggiore attualità. Per l'occasione Raffaele Giordano addobberà la guardiola del palazzo per celebrare al meglio la vittoria della sua squadra del cuore, diventata campione d'Italia.

Palazzo Palladini si tingerà di azzurro per festeggiare il Napoli

Le anticipazioni di Un posto al sole di giugno raccontano che a Palazzo Palladini ci sarà aria di grande festa per lo scudetto della squadra del Napoli.

Gli autori della soap partenopea hanno voluto celebrare con i telespettatori il grande evento, ma prima hanno voluto avere la certezza matematica della vittoria. Gli attori sul set, infatti, iniziano a girare le scene cinque mesi prima della messa in onda e per questo non è stato possibile festeggiare l'evento "in contemporanea" con il popolo napoletano. Per scaramanzia si è deciso di aspettare il momento giusto e il capo degli autori, Paolo Terracciano, ha rivelato in un'intervista: "Quando si cominciò a parlare di scudetto iniziammo a realizzare dei brevi filmati da inserire sui social". Poi, però, come ha spiegato Terracciano, il Napoli perse la partita con la Lazio e con l'Inter e per scaramanzia il cast decise che era meglio fermarsi.

Lo scudetto del Napoli sarà una grande gioia per Raffaele Giordano

La vittoria dello scudetto del Napoli adesso è un fatto e quindi i protagonisti di Un Posto al sole possono condividere con i telespettatori la loro grande gioia. In particolare, Raffaele Giordano, storico tifoso sfegatato della squadra partenopea, si darà da fare per organizzare al meglio i festeggiamenti con gli altri abitanti del palazzo di Posillipo.

Addobberà la guardiola a festa con sciarpe, magliette e striscioni per onorare al meglio la grande squadra che ha portato a casa il suo terzo scudetto della storia. Sarà divertente vedere anche la reazione di altri personaggi come Eugenio, juventino da sempre in competizione con il suocero dal punto di vista calcistico. Di certo non mancheranno gli sfottò, ma il clima di allegria che si respirerà restituirà al pubblico quella spensieratezza che nelle puntate attualmente in onda manca a causa dei temi trattati.

Salvatore e la famiglia Del Bue trascorreranno le vacanze a Ischia

L'estate di Un Posto al sole inizierà con i migliori auspici grazie ai festeggiamenti in onore del Napoli. Palazzo Palladini si tingerà di azzurro per condividere un grande momento di emozioni positive. Successivamente, alcuni attori faranno una gita a Ischia, in particolare Mariella, Guido, Salvatore e Lollo, consolidando la loro amicizia che era stata messa in discussione nelle ultime puntate. Ad agosto, come sempre, Un Posto al sole andrà in ferie per due settimane e in questo frangente saranno trasmessi degli episodi in replica per fare ai telespettatori un riepilogo generale della stagione appena conclusa.