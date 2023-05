Un posto al sole prosegue e le prossime puntate saranno molto intense, visto l'arrivo di Ida a Palazzo Palladini. La vera madre di Tommaso chiederà a gran voce di riavere il suo bambino, ma Lara non avrà nessuna intenzione di assecondarla. Quando vedrà i suoi piani traballare, la signora Martinelli potrebbe (il condizione è d'obbligo, dato che non ci sono anticipazioni in merito) avere una reazione incontrollata e arrivare anche a pensare di porre fine alla vita della giovane madre.

Trame di Un Posto al sole: Ida a Palazzo Palladini farà tremare Lara

Un Posto al sole continua a raccontare le vicende di Lara che, complice l'assenza di Marina, ha quasi raggiunto il suo obiettivo. Roberto Ferri, infatti, è sempre più vicino alla sua ex compagna e a quello che crede suo figlio. La dolcezza di Tommaso ha ammorbidito molto l'imprenditore che ormai sembra assecondare ogni richiesta di Lara. Nella puntata andata in onda venerdì 26 maggio, la signora Martinelli è riuscita persino a strappare a Roberto qualche giorno di vacanza al mare. Incurante del fatto che Ferri sia un uomo sposato, Lara ha prenotato soddisfatta l'albergo. Presto, però, tutto cambierà. Ida si presenterà a Palazzo Palladini, determinata come non mai a riprendersi suo figlio e questo farà filo da torcere a Lara.

Ida vorrà riabbracciare suo figlio e sarà determinata

Le prossime puntate di Un Posto al sole vedranno al centro dei riflettori l'arrivo di Ida a Napoli. Questa metterà in difficoltà Lara che oltre a vedere i suoi piani a rischio non saprà come liberarsi della madre di Tommaso. La donna rappresenterà un grave problema per la signora Martinelli che dovrà giustificare in qualche modo la presenza di Ida a Palazzo Palladini, visto che Raffaele e Silvana la noteranno.

Lara proverà a convincere in tutti i modi la madre di Tommaso a rinunciare alle sue richieste e non si esclude che le offra anche del denaro, ma la donna resterà convinta ad andare fino in fondo.

Lara potrebbe liberarsi della presenza di Ida con un altro piano

L'insistenza di Ida metterà in crisi Lara che alla fine potrebbe anche decidere di risolvere il problema nel peggiore dei modi.

La madre di Tommaso non cambierà idea e questo potrebbe indurre la signorina Martinelli a pensare di eliminarla togliendole la vita. Per ora è solo un'ipotesi di alcuni siti, ma Lara potrebbe studiare un modo per fare del male a Ida senza destare troppi sospetti, magari avvelenandola. Tutto dipenderà da quanto ci metterà Roberto a capire di essere stato ingannato da quella che crede la madre di suo figlio. Resta molto alta la probabilità del ritorno di Marina, pronta a smascherare tutto.